林毅夫：中美關係或在2050年出現緩和

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（中新網）

北京 大學新結構經濟學研究院院長林毅夫日前接受中新社專訪，他表示，與西方國家「弱肉強食」發展方式不同，中國 的崛起一直是通過和平實現的。對於所謂的「中國威脅論」，他指出，中國的崛起反而有助於構建一個新的、穩定的、讓所有國家都能夠共同發展的國際格局和環境；中美關係或在2050年出現緩和。

據中新社報導，林毅夫指出，傳統上中國人常有西天取經的心態，但二戰以後，真正能趕上發達國家的發展中經濟體可謂鳳毛麟角。成功的發展中國家或地區，在其政策制定的時候，一般從西方主流理論來看，是不正確的；而按照發達國家認為正確的政策去發展的國家，基本都不成功。

他認為，中國的發展證明，現代化的道路不是只有發達國家走過的那一條。一個國家的崛起，也不是只有通過發達國家的那種弱肉強食的方式才能實現，而是有可能在和平、互利、共贏的狀況之下獲得另外一個發展道路選擇。

2018年，中國作出世界處於百年未有之大變局的判斷，這個變化為何出現？林毅夫指出，有相當大的程度是因為中國、印度、巴西等新興市場經濟體的崛起。其中變化最顯著的是中國，中國在2010年，按照市場匯率計算，超過日本，成為世界第二大經濟體；2014年，按照購買力平價計算，超過美國 ，成為世界最大經濟體。

中國的趕超，必然帶動國際競爭格局的改變。林毅夫表示，美國感到自己主導世界越來越力不從心了，所以在歐巴馬時期，美國提出重返亞太，將其軍事力量配置到太平洋。川普上台以後，又對中國發起貿易戰、科技戰等，帶來了中美關係的緊張。

如何解決這一問題？林毅夫指出，首先，發展是關鍵。中國需要做好自己的事，繼續發展，同時繼續給其他國家提供發展機會。他認為，到2050年，中國實現第二個百年目標，當時中國的人均GDP如果能達到美國的一半，中國的經濟總量達到美國的兩倍，世界可能會進入一個新的穩定的格局。

林毅夫解釋，美國對中國發動科技戰、貿易戰，相當大的原因是當前美國的科技水平確實比中國更高。如果2050年中國人均GDP達到美國一半，那時北京、天津、上海加上東部沿海五省山東、江蘇、浙江、福建、廣東，這些地區人口總量大約4億多，會跟當時美國的人口和人均GDP處於同一個水平。這樣中國最發達區域人口和收入水平，和美國差不多，產業技術水平也跟美國接近。美國可以卡中國脖子的技術基本就沒有了。

他說，但中國還有中西部10億人口，這些地方的人均GDP大約是美國的三分之一左右，這部分地區仍有快速發展潛力。到那時，中國經濟規模是美國的兩倍，發展速度還會比美國快。美國不再有科技優勢，也無力改變中國經濟規模是美國兩倍的事實，美國自己的發展又不能忽視中國市場帶來的機會，中美就能夠有和平和共同發展的基礎。

林毅夫說，中國做好自己的事，用好自身潛力，中華民族可以實現復興，也會給一個新的穩定的世界格局，打下基礎。中國崛起將有助於構建一個新的、穩定的、讓所有國家都能夠共同發展的國際格局和環境。