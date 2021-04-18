我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英航母「伊利沙白女王號」戰鬥群將繞行台灣海峽

拜登再挺台 AIT通知美近期將公告售台M109A6自走砲

林毅夫：中美關係或在2050年出現緩和

記者羅印冲／即時報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（中新網）
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（中新網）

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫日前接受中新社專訪，他表示，與西方國家「弱肉強食」發展方式不同，中國的崛起一直是通過和平實現的。對於所謂的「中國威脅論」，他指出，中國的崛起反而有助於構建一個新的、穩定的、讓所有國家都能夠共同發展的國際格局和環境；中美關係或在2050年出現緩和。

據中新社報導，林毅夫指出，傳統上中國人常有西天取經的心態，但二戰以後，真正能趕上發達國家的發展中經濟體可謂鳳毛麟角。成功的發展中國家或地區，在其政策制定的時候，一般從西方主流理論來看，是不正確的；而按照發達國家認為正確的政策去發展的國家，基本都不成功。

他認為，中國的發展證明，現代化的道路不是只有發達國家走過的那一條。一個國家的崛起，也不是只有通過發達國家的那種弱肉強食的方式才能實現，而是有可能在和平、互利、共贏的狀況之下獲得另外一個發展道路選擇。

2018年，中國作出世界處於百年未有之大變局的判斷，這個變化為何出現？林毅夫指出，有相當大的程度是因為中國、印度、巴西等新興市場經濟體的崛起。其中變化最顯著的是中國，中國在2010年，按照市場匯率計算，超過日本，成為世界第二大經濟體；2014年，按照購買力平價計算，超過美國，成為世界最大經濟體。

中國的趕超，必然帶動國際競爭格局的改變。林毅夫表示，美國感到自己主導世界越來越力不從心了，所以在歐巴馬時期，美國提出重返亞太，將其軍事力量配置到太平洋。川普上台以後，又對中國發起貿易戰、科技戰等，帶來了中美關係的緊張。

如何解決這一問題？林毅夫指出，首先，發展是關鍵。中國需要做好自己的事，繼續發展，同時繼續給其他國家提供發展機會。他認為，到2050年，中國實現第二個百年目標，當時中國的人均GDP如果能達到美國的一半，中國的經濟總量達到美國的兩倍，世界可能會進入一個新的穩定的格局。

林毅夫解釋，美國對中國發動科技戰、貿易戰，相當大的原因是當前美國的科技水平確實比中國更高。如果2050年中國人均GDP達到美國一半，那時北京、天津、上海加上東部沿海五省山東、江蘇、浙江、福建、廣東，這些地區人口總量大約4億多，會跟當時美國的人口和人均GDP處於同一個水平。這樣中國最發達區域人口和收入水平，和美國差不多，產業技術水平也跟美國接近。美國可以卡中國脖子的技術基本就沒有了。

他說，但中國還有中西部10億人口，這些地方的人均GDP大約是美國的三分之一左右，這部分地區仍有快速發展潛力。到那時，中國經濟規模是美國的兩倍，發展速度還會比美國快。美國不再有科技優勢，也無力改變中國經濟規模是美國兩倍的事實，美國自己的發展又不能忽視中國市場帶來的機會，中美就能夠有和平和共同發展的基礎。

林毅夫說，中國做好自己的事，用好自身潛力，中華民族可以實現復興，也會給一個新的穩定的世界格局，打下基礎。中國崛起將有助於構建一個新的、穩定的、讓所有國家都能夠共同發展的國際格局和環境。

中國 美國 北京

上一則

中國人行：數位人民幣將在更多場景和城市進行試點

下一則

中國首張數位人民幣船票訂單 在大連港開出

延伸閱讀

馬克宏籲對俄國畫下清楚紅線 若越線就考慮祭制裁

馬克宏籲對俄國畫下清楚紅線 若越線就考慮祭制裁
封面故事／通膨要來了 糧油漲、錢更薄

封面故事／通膨要來了 糧油漲、錢更薄
台灣達3標準卻未列匯率操縱國 央行公開對美說帖

台灣達3標準卻未列匯率操縱國 央行公開對美說帖
科羅拉多河人工湖拉警報 美西部恐首度公告缺水

科羅拉多河人工湖拉警報 美西部恐首度公告缺水

熱門新聞

上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03
相親大會展板上公布的83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲對象信息。（取材自上游新聞）

83歲退休老人相親尋22至40歲女性 允月給千萬美元

2021-04-15 08:00
房地產公司董事長發朋友圈，寫下「老天爺不收的」。（取材自南方都市報）

「錢沒花完、老天不收」 湖南老董吐槽醫師…5天後猝逝

2021-04-14 10:00
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」
亞裔女紐約地鐵遭指臉辱罵 男遊民出手相助

亞裔女紐約地鐵遭指臉辱罵 男遊民出手相助
「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視
嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆

嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆