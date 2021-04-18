中國人行：數位人民幣將在更多場景和城市進行試點

人民銀行副行長李波透露，目前人民銀行正在考慮擴大數位人民幣的試點範圍。(新浪微博圖片)

博鰲亞洲論壇2021年年會分論壇「數位支付與數位貨幣 」18日晚舉行，中國 人民銀行副行長李波在回應關於推廣數位化人民幣的問題時表示，未有具體的推廣時間表，下一步考慮在更多的場景、更多的城市來進行試點，並在即將到來的北京 冬奧會期間，讓數位人民幣不僅能為中國民眾所用，也能夠為國際用戶以及國際來賓所用。

李波表示，中國全國推廣數位化人民幣之前有幾件事情要做到位，首先是繼續做好試點工作，擴大試點項目的範圍。其次，進一步打造數位化人民幣的基礎設施，包括技術生態系統，同時進一步提升系統的安全性和可靠性。

最後，建設一套相應的法律和框架來監管數位化人民幣。李波同時透露，未來會繼續進行試點，並在試點項目當中涵蓋更多的使用場景，在這樣的試點過程當中進一步加強生態系統的建設。

談及數位人民幣試點進展，他回應稱，數位人民幣試點很成功，但數位人民幣的正式推出尚無時間表。

李波指出，在全中國推廣前，要繼續做好試點工作來擴大數位人民幣試點項目的範圍，要進一步打造完善數位化人民幣基礎設施的技術和生態系統，提升系統的安全可靠性。