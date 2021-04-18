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中國人行：數位人民幣將在更多場景和城市進行試點

記者賴錦宏／即時報導
人民銀行副行長李波透露，目前人民銀行正在考慮擴大數位人民幣的試點範圍。(新浪微博圖片)
人民銀行副行長李波透露，目前人民銀行正在考慮擴大數位人民幣的試點範圍。(新浪微博圖片)

博鰲亞洲論壇2021年年會分論壇「數位支付與數位貨幣」18日晚舉行，中國人民銀行副行長李波在回應關於推廣數位化人民幣的問題時表示，未有具體的推廣時間表，下一步考慮在更多的場景、更多的城市來進行試點，並在即將到來的北京冬奧會期間，讓數位人民幣不僅能為中國民眾所用，也能夠為國際用戶以及國際來賓所用。

李波表示，中國全國推廣數位化人民幣之前有幾件事情要做到位，首先是繼續做好試點工作，擴大試點項目的範圍。其次，進一步打造數位化人民幣的基礎設施，包括技術生態系統，同時進一步提升系統的安全性和可靠性。

最後，建設一套相應的法律和框架來監管數位化人民幣。李波同時透露，未來會繼續進行試點，並在試點項目當中涵蓋更多的使用場景，在這樣的試點過程當中進一步加強生態系統的建設。

談及數位人民幣試點進展，他回應稱，數位人民幣試點很成功，但數位人民幣的正式推出尚無時間表。

李波指出，在全中國推廣前，要繼續做好試點工作來擴大數位人民幣試點項目的範圍，要進一步打造完善數位化人民幣基礎設施的技術和生態系統，提升系統的安全可靠性。

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