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YouTuber周周侃失聯 同業：評論中國時政是條不歸路

中央社台北18日電
以「周周侃」著稱的中國旅美網路時政評論員沈度3月返中後失聯。(擷自YouTube)
以「周周侃」著稱的中國旅美網路時政評論員沈度3月返中後失聯。(擷自YouTube)

以「周周侃」著稱的中國旅美網路時政評論員沈度3月返中後失聯，引起海外華人及自由派中國民眾關注。部分人士除聲援沈度，並感嘆在海外評論中國時政，就是回不了家的不歸路。

一名也是中國旅外時政評論員的人士向中央社記者感嘆，沈度已經是海外華人時政評論圈中，立場相對溫和的自媒體人。如果連這樣的人也不見容，外界還能對中共有何期待？

本名周強的沈度，2016年3月起在影音平台YouTube 開闢自媒體帳號「周周侃」，評論中國政治。在海外華人中，是較早投入中國時政評論的自媒體人，觀眾則以自由派傾向的海外華人及中國民眾為主，「周周侃」的名氣甚至大過他「沈度」的筆名。

自沈度之後，旅外中國人士投入時政評論的自媒體頻道，便如雨後春筍般大舉出現。但相較於一些立場激進反共的海外自媒體頻道來說，「周周侃」頻道的立場相對溫和，因此也受到部分激進反共網友的質疑。

但沈度今年3月返回中國後失聯至今、特別是他的父親向媒體表示「沒有見到周周侃，已經被扣了，情況很不好」後，海外華人時政評論圈這2天開始評論此事，並認為沈度今後的情況「不樂觀」，可能面臨牢獄之災。一些自媒體人則開始聲援沈度，希望他能平安。

一名立場反共、旅居北美的網路時政自媒體人向中央社記者表示，他不解的是，在中國對異己的容忍度緊縮之際，沈度為何會有返回中國的動機和勇氣？是否認為自己的立場相對溫和，就能逃過中共政權的壓制。若果真如此，只能說沈度「年紀輕，對中共認識不清」。

這名自媒體人感嘆，在海外投入對中國的時政評論，就是走上了一條「除非中共倒台，否則回不了家」的不歸路。在中共勢力不斷對外擴張下，如今在海外工作及生活，有時還要面對一些親共分子的騷擾，壓力一直都在。

他指出，除了對沈度為何回國不解，自己還是希望沈度及所有持不同立場的中國人，在哪裡都能平安。

中國 華人 中共

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