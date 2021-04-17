敏感 中美軍艦航行地區 解放軍實彈演練摧毀「敵艦」

解放軍北部戰區部隊出動畫面。（取材自央視）

中國 最近軍事動作頻頻。央視昨天公布解放軍三大戰區海軍海空實戰化訓練消息、新疆 軍區在喀喇崑崙高原組織新兵進行首次實彈射擊訓練，而近日在南海與美軍狹路相逢的遼寧艦，又有新的視頻流出，視角疑似也是從美軍艦上拍攝，並目睹一架殲-15艦載機在美軍面前降落在遼寧號航母上。

據央視報導，解放軍近日在北部戰區進行多機型、跨晝夜飛行訓練以及多艘艦艇橫向補給訓練，在東部戰區演練戰機近距格鬥和海軍導彈艇大隊多艘導彈快艇開展實戰化射擊訓練，在南部戰區展開多艘艦船長航時、跨晝夜、實戰化訓練。

其中，在南部戰區演練，海軍武漢艦、衡陽艦，多海域實彈射擊訓練，各艦主砲精準射擊摧毀「敵艦」。由於南海地區近日有中美兩方軍艦航行，此次實彈射擊摧毀「敵艦」的部分引發聯想。

美艦拍殲15降落遼寧號

另據環球時報報導，繼美國 海軍日前釋出一張從美方軍艦馬斯廷號上觀看遼寧號的照片後，近日有一段視頻在網路上流傳。該視頻內容顯示，一架殲-15艦載機在美軍面前降落在遼寧號航母上，並傳來視頻拍攝方的驚嘆聲；在遼寧艦不遠處，還有052D型驅逐艦成都號和055型驅逐艦南昌號護航。

環球時報稱，這段時頻是由美軍第七艦隊一名華裔士兵發布在社群媒體上，該士兵還說這幾天一直在「跟蹤」中國航母，希望中國海軍不會對台灣採取「突然行動」。據「南海戰略態勢感知」智庫消息，美國羅斯福號航母艦已於北京時間12日上午10時離開南海，另一艘馬金島號兩棲攻擊艦則開往菲律賓海岸準備參加美菲軍事演習。

南部戰區演練精準命中敵艦。（取材自央視）

新疆新兵實彈射擊訓練

此外，儘管歐美多國對新疆人權議題公開表達關切，但新疆軍區某合成團三營近日仍在海拔4300多米的喀喇崑崙高原上，組織新兵進行首次實彈射擊訓練。

據央視軍事官方微博16日公布，在訓練中，新兵們採取臥姿有依托方式射擊，以及攜槍奔襲、匍匐前進後進行射擊。

自由亞洲電台報導，在此前圍繞新疆問題引發的人權爭議之際，新疆軍區已展開多項演練事項。新疆軍區某油料保障隊8日在極寒環境中組織應急開設野戰油庫、野戰加油站等課目演練；新疆軍區某陸航旅13日在天山腹地展開跨晝夜實彈射擊演練，多機型混合編組，訓練陸航部隊全地域、全天候作戰能力。