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美日聲明52年首提台 中國怒了：強烈不滿、捍衛主權

記者戴瑞芬／綜合報導
美日發表聯合聲明，關注香港新疆，更重申台海和平穩定重要。取材自環球網
美日發表聯合聲明，關注香港新疆，更重申台海和平穩定重要。取材自環球網

美日發表聯合聲明，不但關注香港新疆，更重申台海和平穩定重要，且是52年來首次提台。中國美國大使館17日聲明必將堅定捍衛主權，表示強烈不滿和堅決反對。

澎湃新聞報導，中國駐美國大使館聲明指出，臺灣、香港和涉疆問題是中國的內政，東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，這些問題關乎中國的根本利益，不容干涉。

聲明強調，對美日領導人聯合聲明相關言論表示強烈不滿和堅決反對。中方必將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

臺灣、香港和涉疆問題是中國的內政，東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，這些問題關乎中國的根本利益，不容干涉。我們對美日領導人聯合聲明相關言論表示強烈不滿和堅決反對。中方必將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

聲明並指，美日已經完全超出正常發展雙邊關係的範疇，損害協力廠商利益，損害地區國家相互理解與信任，損害亞太和平與穩定。

並表示，明明是企圖在亞太地區搞分裂、搞針對別國的小圈子，卻冠之以自由開放，實在是莫大的諷刺。

最後還表示，美日這種圖謀逆時代潮流而動，拂地區國家民心而行，勢必以損人的目的出發，以害己的結果告終。

中國駐美使館還不忘對日本福島和廢水排入海洋來記回馬槍，指出美日口口聲聲說要應對本地區各種挑戰，但當前本地區面臨的最迫切安全挑戰是日本單方面決定把福島核廢水排入海洋，這種做法極其不負責任，嚴重損害地區國家和人民的切身利益。美國的縱容態度也同樣不可取。並質疑：美日難道想要打造一個核廢污染的印太地區嗎？

中國 美國 香港

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