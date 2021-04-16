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反送中 黎智英判刑14個月

香港特派員李春、記者蔡晉宇／連線報導
壹傳媒創辦人黎智英被控參與前年兩項未經批准集結罪，16日遭判刑14個月。圖為早前收押畫面。（美聯社）
壹傳媒創辦人黎智英被控參與前年兩項未經批准集結罪，16日遭判刑14個月。圖為早前收押畫面。（美聯社）

羈押中的香港壹傳媒創辦人黎智英，與另外8名民主派人士被控前年兩次組織及參與未經批准集結罪，香港西九龍法院16日判處黎智英合併執行14個月徒刑。

總統府發言人張惇涵表示，對於北京當局繼續侵害香港的民主及人權，再次表達高度遺憾和譴責，而這項判決，無疑將使香港人民集會遊行的權利受到大幅限縮。

此外，黎智英涉及去年接受多間海外媒體訪問並與外國官員會面，被當局控以「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，此案16日在西九龍裁判法院再訊，控方申請加控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，及「串謀作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為」，案件押後至6月15日再訊，獲總裁判官蘇惠德批准。

當局新增的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，指控黎智英於去年7月1日至今年2月15日間，與前私人助理Mark Simon、律師助理陳梓華、12港人案被告李宇軒、「我要攬炒」團隊發起人劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對中國或香港進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

另一項「串謀作出一項或一連串傾向作出妨礙司法公正的行為」控罪，指黎智英於去年7月至8月23日期間，在香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀，意圖妨礙司法公正，在李宇軒被警方拘捕後協助離港。

黎智英與8名民主派知名人士前年8月18日參加反送中運動的維園集會，早前分別被裁定組織及參與未經批准集結罪成或認罪，16日下午陸續判刑。其中黎智英及李卓人判監12個月，梁國雄判18個月，何秀蘭判監8個月；李柱銘、吳靄儀及何俊仁緩刑2年，認罪的梁耀宗緩刑1年，區諾軒判監10個月。

法官胡雅文判決主文指出，被告都是知名人士，帶頭集結必會引來人群聚集，雖然當日未經批准集結和平進行，但在2019年的動盪及騷動背景下，如此規模的集結有機會引致暴力場面，又指集結令交通及道路受阻，對未有參與集結的人士造成不便，判處監禁是唯一合適刑罰。

代表黎智英的資深大律師余若薇說，事發當日維園有1個獲批的集會，黎智英只是在隊伍中行走，沒有號召市民加入，沒有破壞和平或暴力事件，同類案件一般都是處以罰款；黎智英當日只是行使憲法賦予的遊行集會權利，且遊行是和平進行，判處非即時監禁的刑罰已經足夠，且兩項罪行刑罰應同期執行。

本身是大律師的吳靄儀親自陳詞，指言論與和平集會的權利是對港人而言最重要的權利，不但因為講真話是人的核心尊嚴價值所在，亦因這是民主社會的最後一道防線；守護法治不單要在法庭和議會，亦在街頭和社會，自己曾於立法會作無數次發言，但認識到在受特權條例保障下以美麗的措辭發言並不足夠，當人民以集體的方式表達，要求政府回應訴求，她必須準備好與人民同行，否則她過去所作承諾只會流於空談。

黎智英和工黨主席李卓人及民主黨前主席楊森，另被控前年8月31日在港島參與未經批准集結，16日也宣布刑期，黎智英被判入獄8個月，李卓人判6個月，楊森緩刑1年。其中黎智英和李卓人其中兩個月刑期，與818案刑期分期執行。黎智英兩案部分刑期合併為14個月。

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