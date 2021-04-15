中國啟動「未來棉花」計畫 試圖制定中國標準

中國棉花業已啟動「未來棉花」計畫，試圖建立中國版的「良好棉花發展協會」，制定中國自己的棉花行業標準。(美聯社)

據報導，中國 棉花業此前已啟動「未來棉花」計畫，試圖建立中國版的「良好棉花發展協會」，制定中國自己的棉花行業標準；近期爆發新疆 棉遭抵制風波後，已經加快了這項計畫的發展步伐。

英文南華早報15日報導引述知情人士透露，中國棉花行業正加大步伐，計畫制定中國自己的棉花行業標準，並命名為「未來棉花」計畫。

報導稱，總部設在北京的棉花垂直服務供應商中農國稷科技發展有限公司，兩年前就設立「未來棉花」計畫。該計畫協調員趙岩（Zhao Yan，音譯）說，今年1月份，在中國服裝設計師協會和現代種業發展基金加入後，該計畫才取得較大進展。

趙岩說：「我們多年來遵循瑞士標準，但該國不生產棉花，現在是時候制定我們的國家標準了。」

即將擔任「未來棉花」計畫首席品牌長的趙岩並稱，近期國際社會對新疆棉花的敵意已一定程度加速了該計畫的進展，並認為「未來棉花」計畫有望在此「關鍵時刻」展示「民族志向」。

趙岩還表示，中農國稷有可能設立「未來棉花」公司，處理日常事務並舉辦行業活動，各項準備工作在專案啟動前就已進行中。

報導並引述曾參與「未來棉花」初期準備工作並協助在新疆招募新成員的新疆數字棉花研究中心秘書長羅艷表示：「我們希望透過這個品牌，改善整體新疆棉花品質，因為新疆棉花品質不及美國和澳洲。」

羅艷並稱，「未來棉花」已經在新疆聘請了32名成員，並招募到一些中國國內時尚品牌。同時，「未來棉花」將優先考慮招募中國品牌，之後再考慮是否招募國際品牌。

中媒觀察者網今晚報導引述中農國稷方面稱，該公司確實正在著手啟動「未來棉花」計畫，試圖藉此設立中國自己的棉花行業標準，但目前尚不清楚是否會設立獨立的「未來棉花」公司。

據報導，中農國稷是一家具備「領先數位棉花底層技術及深度應用場景」的產融創新科技公司，是中國首家棉花產業網路企業和產業鏈金融解決方案供應商，也是中國唯一的棉花產業網路服務系統（CCVS）運營商。

報導並指出，經中國國務院 批准，第十二屆中國國際棉花會議計畫於6月17日至18日在江蘇省蘇州市舉辦。本屆會議主題為「打造開放、包容、可持續的世界棉業」，屆時將邀請行業組織和國內外相關機構出席。

總部設在瑞士的良好棉花發展協會（BCI）是全球最大的棉花行業標準組織，截至去年12月，在全球的會員數量達到2000以上，其中包括Nike、Adidas以及H&M等知名品牌。

BCI在去年10月發布新聞稿，指控新疆地區存在「強制勞動」和其他「侵犯人權」的現象，並暫停新疆良好棉花認證，中國近期因此爆發反抵制風潮。據報導，BCI官網目前已經移除這篇新聞稿，但並未解釋原因。