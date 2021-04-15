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「火的莫名其妙」 中國女權人士遭打壓、運動踉蹌

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
多年前香港民眾曾支持中國女權運動，要求釋放被捕的五名中國女權人士。(路透)
多年前香港民眾曾支持中國女權運動，要求釋放被捕的五名中國女權人士。(路透)

中國女權主義人士在過去幾周被噤聲、炸號，同樣受到這次波及的中國女權運動人士李麥子受訪時分析，輿情監測監控到了二手菸，判斷女權依舊有線上動員的巨大能量，因此採取一系列措施，降低女權的動員能力。

過去幾周，中國女權主義者肖美麗因在網路上發聲，希望能制止二手菸，但維權行動帶來的是她的微博帳號被關閉，聲援她的多名女權主義者的20多個微博帳號被禁言、刪號；一項被認為是女權主義者最後的庇護所的社群網站豆瓣，也在12日晚上突然解散了10多個女權主義相關小組。

其中一名被封號的女權運動者梁小門13日在網路上發布公開信，表示她公開聲援肖美麗後，開始收到惡毒的人身攻擊，一天達上百條。她說，已在4月13日在北京市互聯網法院起訴新浪微博，要求新浪恢復她的微博帳號。

她在公開信提到：「今天是肖美麗成為『公敵』的第13天，微博上已有20多位女權博主被炸號，數字還在增長；豆瓣上眾多以女性為主要成員並且關注女權議題的小組被關閉。好不容易通過互聯網凝聚在一起的女性，忽然遭到了全互聯網海嘯般的打擊，被集體噤聲。女性好不容易開拓的線上公共空間，被毫不留情地封殺。」

中國「女權五姊妹」中的李麥子受訪時說，任何在中國的議題，一旦上升到輿情的議題，它就已經脫離議題本身。輿情部門就會去看是誰把這件事情搞大，就會去壓。而自己的帳戶被炸號是早晚的事，因為自身已是顯眼的目標，作為輿情監測部門，他們要「維護一個社會穩定」，不允許有任何力量是「失控的」。

李麥子說，中國網路上的環境不是一、兩天變成這樣，像是新浪微博這種公開平台，任何人都可以評論的就變得很汙濁，有非常明顯的反智主義傾向。尤其在2015年「女權五姊妹」被抓後，關於五人的議題變得高度政治化。

「他們很在意我們的行動是很有影響力的。」李麥子如此表示，儘管過去幾年遭到打壓後變沉寂，但二手菸話題的發起者是女權行動派，「他們就自然而然的把這個東西（想成）你是壞人，你搞這件事情一定不是沒有理由的，搞這件事情一定是別有目的。」

李麥子認為，這不只是中國網路正能量大V這麼想，中國輿情監控部門也是錯誤的這麼認為。

李麥子表示，這件事情引起大量關注後，許多人都感到意外，覺得「火的莫名其妙」。對於禁菸議題，她則說，這還是性別議題，吸二手菸的人大部分是女性。這個議題具有群眾基礎，我們只是啟動這個議題，然後被給了非常強的反應，而輿情部門不管這是為好的一面，他一定會把這個壓下去。

這波對中國女權的打壓起因於上月底，頗有名氣的中國女權主義者肖美麗與友人前往火鍋店用餐時，制止鄰桌吸菸，他們與對方發生爭執，期間受到言語攻擊、被潑灑火鍋油。肖美麗在網路上寫下事件經過，上傳涉事影片，呼籲民眾勿在公共場合吸菸，之後涉事方與肖等人達成和解。

不過，肖美麗卻開始收到許多微博私訊，汙辱性評論、稱他是「女拳」，扣上無端的政治帽子，歷經一場「網暴」後，她的微博與微店都被關閉。

為其聲援的中國多個女權主義帳戶也受到打壓，新浪微博13日也發布公開聲明回應梁小門的指控，表示梁小門與另外幾個女權運動者的帳號發布涉及「違法有害信息」，並重申微博是一個公開的平台，應「容納各方不同的看法觀點」、「但開放不是無序，暢所欲言也必須和歪曲事實丶造謠等行為嚴格區分。」

中國 微博 社群網站

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