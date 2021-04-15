H&M等品牌在中國被抵制後 BCI突刪掉抵制新疆棉聲明

「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative）的網站，已經刪除其去年發表的抵制新疆棉花聲明。（新浪新聞網）

據中國 官方環球電視網（CGTN）報導，「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative）的網站，已經刪除其去年發表的抵制新疆 棉花聲明。

據報導，「良好棉花發展協會」在去年8月發出上述聲明，指由於新疆出現強迫勞動指控，決定停止協會在該區的活動，並無限期取消對新疆的生產活動提供擔保認證。及至上月底，中國輿論重提瑞典服裝零售商H&M在去年發布的新疆關切聲明，隨即引來大批中國網民聲討，也波及Nike、Adidas等一些外國品牌，甚至令兩岸三地多名知名藝人陸續與涉事品牌割席，停止代言合約。

不過，在上海的BCI中國總部，通過官方微信公眾號發布聲明，強調重申從未在新疆發現有關強迫勞動的世界，「BCI全體中國地區的工作人員堅定不移地支持中國棉花產業的可持續發展。」

日本 品牌無印良品的公司良品計劃4月14日發表聲明，回應有關品牌使用新疆棉的情況。良品計劃表示，曾派出獨立的第三方組織進行實地考察，並沒有發現任何違反法律法規或行為準則的情況。

另外，日本蔬果汁「野菜生活100」製造商、日本食品公司可果美（KAGOME）14日宣布，2021年內會停止進口和使用新疆生產的番茄，公司稱人權問題是考慮因素之一。