中國公布「境外間諜竊密裝置」 航跡遍沿海4省

中國央視新聞披露漁民撈獲的境外間諜竊密裝置。圖為新型海洋無人潛航器波浪滑翔機。（央視截圖）

間諜 竊密是國家間的競爭手段之一，15日是中國 「國家安全教育 日」，中國官媒央視披露沿海漁民撈獲的多件境外間諜竊密裝置，指中國海洋安全面臨威脅。

中國央視新聞14日播出，近期在江蘇、浙江、海南、廣西等沿海城市對漁民進行實地採訪的畫面。報導披露出多件由中國漁民撈獲的境外間諜竊密裝置。

據報導，江蘇鹽城的一位漁民近期與船員出海捕魚時，打撈上來一件「帶很先進的太陽能板，後邊帶螺旋槳，兩邊帶翅膀」的不明物體，隨後上交至中國相關研究機構。

據稱，該物體為近幾年出現的一種新型海洋無人潛航器──波浪滑翔機。專家指出，這並非中國製造和使用的裝備，可以確定是境外國家在中國海域秘密投放的竊密裝置，用於偵察和情報蒐集。

報導指出，除江蘇外，浙江、廣西、海南等多個沿海地區的漁民都曾捕撈到來自國外的技術監測裝置，而且型號各異、種類繁多、功能先進。

中國退役少將羅援指出，中國現在的海洋安全面臨巨大的挑戰，有些國家以海上航行自由權來不斷挑戰、挑釁中國的海上安全。他稱，「把你的深水探測器扔到我們家門口，這不就是一個小偷的窺視行動嗎？」

羅援指出，這在國際法上是絕對不能允許的，所以現在為了國家的安全，中國必須要加強海洋安全屏障的建設。