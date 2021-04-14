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馬雲重罰之後露面了 出席視訊會議 全程未發言

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馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

記者賴錦宏／即時報導
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

阿里巴巴創辦人，馬雲對於阿里巴巴被處以高額罰款、螞蟻集團三次被人民銀行、中國銀保監等四部門約談，至今一直保持沈默。

已鮮少露面的馬雲，近日有現身出席俄羅斯總統普亭（ Putin）召開的俄羅斯地理學會監事會會議。

據俄羅斯衞星通訊社報導，馬雲是通過網絡視訊會議系統出席會議，當時他身後房間內布局是採用中國風，牆上有畫著梅花。全程近兩小時的會議，馬雲並沒有發言，一直只是聆聽其他與會者交流和報告，偶爾有端起茶杯喝茶。

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據英國傳媒4月9日報導，有知情人士透露，馬雲創辦的湖畔大學已經暫停原定3月底開始的一年級課程，目前尚不清楚新生入學報名何時進行，但為現有學生開設的課程照常進行，學校也不會永久關閉。

湖畔大學創立於2015年，位於浙江杭州，由馬雲、柳傳志等企業家親自授課，招生對象是企業決策者，條件為創業3年以上、年度營收超過3,000萬元人民幣以及企業納稅3年以上等。學員入學時的平均年齡為38歲，平均創業年限超過11年。

報導引述消息人士稱，「中國政府認為湖畔大學有潛力組織中國頂級企業家，朝着馬雲的目標前進……那是不被允許的。」

馬雲於去年10月在上海外灘金融峰會上曾說：「巴塞爾協議比較像一個老年人俱樂部，要解決的是運轉了幾十年的金融體系老化的問題，系統複雜的問題。但是中國的問題正好相反，中國不是金融系統性風險，中國金融基本上沒有風險，是缺乏系統的風險。」；「我們現在管的能力很強，監的能力不夠，好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管，我們不能用管理火車站的辦法來管機場，不能用昨天的辦法來管未來。」螞蟻金服IPO上市計劃隨即被大陸官方喊停。

馬雲 中國 俄羅斯

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