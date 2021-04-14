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不挺西藏獨立 達賴喇嘛：願與中國合作 但非極權控制

記者賴錦宏／即時報導
達賴喇嘛稱，藏族不希望受到極權體制的掌控，「因為這個本身是會有問題的，而且中國人民自己本身也想要更多的自由」、「我們要的是中間道路。」（歐新社）
達賴喇嘛稱，藏族不希望受到極權體制的掌控，「因為這個本身是會有問題的，而且中國人民自己本身也想要更多的自由」、「我們要的是中間道路。」（歐新社）

新一屆西藏流亡政府大選進入最後一輪投票，5月14日將公布選舉結果。在此時刻，流亡藏人精神領袖達賴喇嘛再次發聲重申不支持西藏獨立，強調願意與中國大陸合作，但不願被極權控制。

據香港01報導，達賴喇嘛4月12日在與12位年輕人進行視像互動時，提到過去與中國政府溝通的細節。

達賴喇嘛表示，他在1954年毛澤東，也遇到許多中國共產黨的領導者，「我那時對他們的行為感到非常振奮，而且我甚至提出想要加入共產黨的想法。」達賴喇嘛解釋，那時候會有振奮的感覺，是因為「深深地感覺到當時共產黨的精神，的確是為廣大勞動人民福祉而着想的，這種為廣大勞動人民着想的理念，跟我推動70億人皆是一體的理想基本上是雷同的。」

達賴喇嘛重申，所尋求的並不是西藏獨立，而是藏族願意待在「中華人民共和國」大家庭裏 ，「『共和』是『一起合作』、『聯盟』的意思，所以我們想要在 『中華人民共和國』的一個聯邦的體制裏。」

達賴喇嘛稱，藏族不希望受到極權體制的掌控，「因為這個本身是會有問題的，而且中國人民自己本身也想要更多的自由」、「我們要的是中間道路。」

西藏流亡政治領袖洛桑格格日前接受BBC訪問時表示，在談到「流亡藏人社區長達數十年爭取權利的抗爭」時，洛桑森格總結説，西藏問題的關鍵是尊嚴、權利問題，是西藏人的民族感情與歷史問題。他説，在這一點上，中國共產黨始終就是不明白。

洛桑森格認為，中國政府必須反省自己的政策，因為「鐵腕政策」沒有起作用；中國想成為超級大國、世界第一， 但是「僅僅依靠錢和強權是難以成為世界第一的， 還需要世界的尊重、接受與認可」。

報道指，對於藏人抗爭的未來，洛桑森格説，「我們沒有時間限」，藏人「早晚都會重新得到尊嚴」。

中國 達賴喇嘛 華人

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