上海地產商長期支助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

央視新聞14日報導，上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助境外「反華分子」楊某某，多次將黃之鋒、周永康、羅冠聰、張昆陽等「反中亂港分子」引薦到境外，與某西方大國「反華政客」甚至是高級政府官員會面，勾結該西方大國反華政客介入香港 事務，遭重判有期徒刑11年。

中央電視台《焦點訪談》節目周三晚間播放李亨利的認罪畫面，並指其「享受著中國 經濟高速發展的紅利，卻甘當內奸，充當『兩面人』，暗中勾結西方反華勢力，從事反中亂港活動」。

報導指出，2019年6月，香港反送中 運動爆發後，中國國家安全機關工作就發現，中國境內有大量資金通過非法途徑流向香港，用於支持「反中亂港」活動。在對這些資金進行追蹤後，安全機關發現李亨利是幕後金主之一。

李亨利，原名李滬祥，1955年出生於上海，在中國經商。

廣州市國家安全局一名幹警在節目中表示，李亨利在中國改革開放初期通過與境外人員合作，攫取了「第一桶金」，他的公司目前已具備了人民幣億級的規模。

該名幹警稱，李亨利是因1980年代引誘婦女賣淫和詐騙兩次被公安機關處理，開始對政府滋生怨恨和仇視。

報導指出，為了生意上避稅，李亨利早年就入籍中美洲國家貝里斯，因此平時都以該國華僑面貌示人。

《焦點訪談》形容李亨利是典型的「兩面人」，在與中國政府官員接觸時極力表現出自己是愛國商人，私底下卻毫不避諱自己的反華思想。

根據《焦點訪談》報導，李亨利2009年在某西方大國參加一場反華活動時，遇到了仰慕已久的反華分子楊某某。在此後十年左右時間裡，李亨利向楊某某捐助的各類資金就達數10萬美元。

報導並指出，李亨利曾於2011年6月與香港知名反對派人士，綽號「長毛」的梁國雄密會，當時兩人就香港問題一直交流到深夜。

2014年，香港占中事件發生後，李亨利注意到香港前學聯秘書長周永康，對周永康相當欣賞。周永康一次前往歐洲某國參與某反華論壇活動並接受培訓，李亨利就為周永康支付當次赴歐洲的出行費用。

《焦點訪談》表示，2019年6月，香港反送中運動爆發後，「李亨利興奮之餘，加緊了與楊某某和反中亂港分子的勾連」。

當時李亨利公司已經營不善，現金流非常緊張，但他仍貸款人民幣510萬元（約78萬美元），透過地下匯兌將這筆錢匯出，支持香港反送中運動。

報導並指出，李亨利還在某西方大國推出香港事務法案的過程中發揮了「極其惡劣的作用」。

2019年11月，李亨利因資助危害國家安全的行為被中國國家安全機關逮捕；今年4月2日，李亨利因資助危害國家安全犯罪活動罪被判處有期徒刑11年。

李亨利在鏡頭前說，「我認罪認罰，千萬不能這樣做，你們一定要知道這是違反國家安全規定的，不可以這樣做。還有任何事情都可以反對，就是不可以反對自己的祖國，要愛自己的祖國。」

廣州市國家安全局幹警則表示，「我們國家安全機關警告李亨利之流，無論你是站在幕後的金主，還是站在反華的前沿，只要你從事危害國家安全的行為，或者資助危害國家安全的活動，我們國家安全機關絕不手軟毫不留情，將依法予以嚴厲打擊。」