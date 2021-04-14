中國實彈操演武嚇台美？專家：距澎湖好遠的火砲射擊

海軍前新江艦長呂禮詩14日研析表示，這項「粵航警0078」操演區域（圖左方型區域）距澎湖貓嶼達194.14公里，「遠得很呢！」且只能射擊傳統火砲。圖／取自呂禮詩臉書

中國 海事局今宣布4月15日起至20日，將在「台灣海峽近南澎列島」進行軍事實彈演習。海軍前新江艦長呂禮詩今天研析表示，這項「粵航警0078」操演區域，距澎湖貓嶼達194.14公里，「遠得很呢！」且只能射擊傳統火砲。

呂禮詩以「拜登老友陶德率團訪台，解放軍沉不住氣、暴氣軍演？！」為題在臉書貼文表示，美國 總統拜登以紀念「台灣關係法 」簽署生效42周年為名，專程派遣美國前參議員陶德（Chris Dodd）與前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg），以及美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）訪台。廣東海事局於14 日上午8時27分發布「粵航警0078」實彈演習航行警告。

呂禮詩表示，實彈演習將於15 日起至20日，每日8時至18時於南澎列島海域實施。他研析說，操演區域距澎湖貓嶼194.14公里，「遠得很呢！」此一位於中國領海基線上的射擊海域，在中國領海內；「14.54X13.5公里如此狹小的射擊範圍」，只能射擊火砲。

呂禮詩研判指出，這項操演與去年全年的「武裝海島、鞏固近岸空防」演練相同。演練的時間大部分在日出之後、日落以前，再次證明中國解放軍夜間防空戰力的不足。