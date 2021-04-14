機票預訂大增 中國可能出現史上最火爆「五一」黃金周

清明假期期間，杭州西湖景區人滿為患。(美聯社)

中國 「五一」長假即將到來，根據網路旅遊平台「去哪兒」統計，中國今年「五一」機票預訂量已大幅超越2019年同期，和去年同期相比更增加逾25倍。中國今年可能迎來史上最火爆的一次「五一」出遊潮。

經調假後，中國今年「五一」黃金周將從5月1日到5日連休五天。

根據中國文化和旅遊部數據中心統計，今年清明期間，中國國內遊達1.02億人次，年比成長144.6%，已經恢復至疫情前同期的94.5%。天風證券指出，清明旅遊恢復態勢明顯，預計「五一」旅遊需求將持續釋放。

去哪兒的機票預訂情況則顯示，今年「五一」中國可能爆發驚人的出遊人潮，機票預訂量暴增也讓機票價格明顯走揚。

統計顯示，今年「五一」中國機票平均支付價格比2019年上漲超過兩成。其中4月30和5月1日，北京 —三亞部分航班經濟艙已經售罄，目前只剩人民幣上萬元的商務艙還有餘票。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔表示，早在春節期間，「五一」酒店預訂就出現明顯增長，原因在於大量抑制的出行需求沒有釋放。

蘭翔指出，雖然剛剛結束的清明假期已有很多民眾返鄉探親、出遊，但受限於假期時長，大部分旅客還是會選擇在「五一」假期出行。

中國今年清明節只有三天連假，比「五一」少了兩天。

由於機票一票難求，不少中國民眾因此選擇提早開始今年的「五一」假期。去哪兒的數據顯示，4月28日起，搭機旅客就明顯增加，4月30日的旅客量達到高峰，人數甚至超過5月1日長假首日的旅客量。

截至4月12日，去哪兒平台上，中國國內多個熱門目的地的機票基本已漲至全價。

攜程研究院行業分析師修天陽也指出，攜程的數據顯示，5月1日至5日，中國國內航班的搜索量比去年增加超過五倍。修天陽表示，搜索量大幅提升意味著當前消費者出遊意願強烈，預計未來兩周將出現機票預訂高峰。

除了在中國境內旅遊外，由於澳門 新冠肺炎疫情一直控制良好，目前從中國往返澳門僅需持有7日內有效的核酸檢測證明，無需進行隔離，因此澳門也成為今年「五一」中國民眾的熱門旅遊選擇之一。

去哪兒的數據顯示，目前澳門的旅遊熱度已經達到2019年以來峰值，熱門出發地為北京、上海、杭州和成都等地。