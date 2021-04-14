我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登好友陶德率團訪台 中：美別向台獨勢力發錯誤信號

特派記者呂佳蓉／北京綜合報導
美國前參議員陶德。（取材自維基百科）
美國前參議員陶德。（取材自維基百科）

美國總統拜登要求，美國前參議員陶德率團搭專機於台灣時間14日下午抵達台北松山機場，是拜登上任後訪台首發團。中國國台辦發言人馬曉光今表示，中國反對任何形式的台美之間的官方交往，美方在台灣問題上對中國是有承諾的，希望他們嚴肅、認真地履行承諾。

國台辦今舉行例行記者會，馬曉光針對美台交往做出回應。馬曉光指出，美國人首先要搞清楚是非曲直，當前台海局勢複雜嚴峻，「根源和責任都在於民進黨當局」，這是第一。

馬曉光接著說，其次，中國反對任何形式的台美之間的官方交往，美方在台灣問題上對中國是有承諾的，希望他們嚴肅、認真地履行承諾，不要再向「台獨」勢力發出錯誤信號。

對於我方駐美代表蕭美琴與前美國國務卿龐培歐會面一事，馬曉光表示，龐培歐是甚麼人，大家都很清楚。「民進黨當局拉攏討好美國一些政客，甚至在美國大選期間還大肆介入，選邊站隊，大家都看得很清楚，美國人也看得很清楚。」民進黨當局挾洋自重、不擇手段，香的臭的一起撲，令人齒冷。

對蕭美琴日前表示，美方非常關切美豬公投，若公投通過，對台美貿易帶來風險和不確定因素。馬曉光說，「這位蕭女士，通過她的一番話，大家感到她好像是美國人利益的代言人，為了美國利益，不惜損害台灣民眾的利益。」說明民進黨當局為了「倚美謀獨」，完全可以拿台灣民眾的生命健康和利益福祉做墊背。

美國 台灣 中國

上一則

中國34網企將承諾：不實施「二選一」、不濫用個資

延伸閱讀

川普擋移民 致簽證申請積壓260萬份 50萬有資格面談

川普擋移民 致簽證申請積壓260萬份 50萬有資格面談
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見
與前參議員陶德私交甚篤 拜登笑稱被他吃死死

與前參議員陶德私交甚篤 拜登笑稱被他吃死死
「劊子手之爭」滿月前夕 拜登邀普亭舉行元首峰會

「劊子手之爭」滿月前夕 拜登邀普亭舉行元首峰會

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
川粉土壤博士稱新冠疫苗降低免疫力 拒絕接種

川粉土壤博士稱新冠疫苗降低免疫力 拒絕接種
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金