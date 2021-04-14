拜登好友陶德率團訪台 中：美別向台獨勢力發錯誤信號

美國前參議員陶德。（取材自維基百科）

應美國 總統拜登要求，美國前參議員陶德率團搭專機於台灣 時間14日下午抵達台北松山機場，是拜登上任後訪台首發團。中國 國台辦發言人馬曉光今表示，中國反對任何形式的台美之間的官方交往，美方在台灣問題上對中國是有承諾的，希望他們嚴肅、認真地履行承諾。

國台辦今舉行例行記者會，馬曉光針對美台交往做出回應。馬曉光指出，美國人首先要搞清楚是非曲直，當前台海局勢複雜嚴峻，「根源和責任都在於民進黨當局」，這是第一。

馬曉光接著說，其次，中國反對任何形式的台美之間的官方交往，美方在台灣問題上對中國是有承諾的，希望他們嚴肅、認真地履行承諾，不要再向「台獨」勢力發出錯誤信號。

對於我方駐美代表蕭美琴與前美國國務卿龐培歐會面一事，馬曉光表示，龐培歐是甚麼人，大家都很清楚。「民進黨當局拉攏討好美國一些政客，甚至在美國大選期間還大肆介入，選邊站隊，大家都看得很清楚，美國人也看得很清楚。」民進黨當局挾洋自重、不擇手段，香的臭的一起撲，令人齒冷。

對蕭美琴日前表示，美方非常關切美豬公投，若公投通過，對台美貿易帶來風險和不確定因素。馬曉光說，「這位蕭女士，通過她的一番話，大家感到她好像是美國人利益的代言人，為了美國利益，不惜損害台灣民眾的利益。」說明民進黨當局為了「倚美謀獨」，完全可以拿台灣民眾的生命健康和利益福祉做墊背。