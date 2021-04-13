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港立法會12月19日改選 明年3月27日選特首

香港特派員李春／香港報導
圖為香港立法會會議資料照片。 （中通社）
圖為香港立法會會議資料照片。 （中通社）

香港政府擬出的「2021年完善選舉制度綜合修訂條例草案」，13日由香港行政會議通過，14日上午將交香港立法會一讀。據港府公布，負責提名及選出特首的1,500人選舉委員會，將於今年9月19日選舉；擱置一年多的香港立法會選舉，訂12月19日進行；香港特首選舉，安排在明年3月27日舉行。

按照中國全國人大修訂的香港基本法附件1及附件2，香港特首選舉、選委會界別分組選舉及立法會選舉的候選人參選資格，將由新設立的資格審查委員會審查確認。草案提出由港府理順有關行政安排，毋須在本地法例中提及資審會的工作流程。

資審會會綜合選舉主任及香港國安委的意見，決定候選人的提名是否有效。選舉主任負責判斷候選人的一般參選條件，例如國籍、年齡、香港永久性居民身分等；香港國安委根據警務處國家安全處的審查情況，就候選人是否符合「擁護基本法、效忠香港特區」等條件作判斷，並向資審會出具審查意見書。

這個資審會有主席及兩至4名成員將由特首委任，另有若干社會人士。而資審會根據香港國安委的審查意見書，所作出的候選人資格確認的決定，任何人均不得提出訴訟。資審委亦可要求候選人提供適當的資料，若參選人因此而被指提名無效，可就資審會決定提出選舉呈請。

按照草案，香港第7屆立法會將產生90名議員，其中40席是選舉委員會議員、30席功能組別議員及20席分區直選議員。其中的分區直選，新劃出10個選區，每區選出2名議員，採取雙議席單票制；選舉委員會議員選舉，會採用全票制，即每名選委須投票選40人，得票最多的40人當選；功能組別議員方面，立法會功能組別30席從28個功能界別選出。除勞工界選出3人，其他界別每名選民選1人，功能組別新增「全國人大政協委員及有關全國團體代表界」、商界及科技創新界。

選舉委員會將會增加至1,500人，5大界別各占300席，不同分組席位會重新分配。多個界別都明確列進建制團體如福建社團總會、香港北京交流協進會等。除大陸全國人大政協有190席外，有關全國性團體香港成員的代表有110席，包括中國全國婦聯香港特邀代表等。

港府還建議，新增與選舉有關的違法行為，禁止任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑他人不投票、投白票或廢票。

香港 提名 投票

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