一場從菸開始的戰爭 中國女權帳戶為何被炸號、禁聲？

微博上聲援肖美麗的人士。(取自我支持肖美麗@微博)

中國 女權主義運動再度遭受打擊，事件起因於女權主義者肖美麗因在網路上發聲希望能夠制止二手菸，但維權的行動後續是其微博 遭到檢舉而被炸號，聲援他的多名女權主義者的微博與豆瓣帳戶也接連受到牽連。

肖美麗是頗有名氣的中國女權主義行動者，上月他與友人前往成都一家火鍋店用餐時制止鄰桌吸菸，與對方發生爭執，期間受到言語攻擊、被潑灑火鍋油。事件發生後，肖美麗在網路上寫下事件經過，上傳涉事影片，呼籲民眾勿在公共場合吸菸，之後肖美麗與涉事的對方達成和解，對方向肖等人道歉。

眼看事件準備落幕時，肖美麗收到許多微博私訊，有網民對他做出人身攻擊與污辱評論，包含稱她是「女拳」；給他扣上支持「港獨」的帽子，但這遭到肖否認。隨後肖美麗的微博帳號與賴以維生的網店都被無預警關閉，中國的女權主義者的身分讓他被「網暴」。

中國女權主義者為肖美麗聲援，但是如今這些女權帳號也被消失、被禁言、被刪號，或是遭到網暴。據了解，包含微博的「一千萬女權」、「梁小門」、「麥子家」、「呂頻」等等；豆瓣帳戶「shero小姐」、「破罐子不摔小組」、「破產版雅典學院小組」等等。

➤➤➤豆瓣突然封殺多個女權主義小組

3月29日肖美麗在微博上發表一則自述，說與朋友在成都一家火鍋店用餐時，以公共場合不得吸菸為由制止鄰桌大叔們抽菸，而遭到對方的謾罵。從肖美麗上傳的影片，涉事男子反問「公共場合怎麼了？你不抽菸，不就代表你不是男人嗎？」又有「生不出孩子」、「神經病」等言語汙辱。涉事男子試圖搶奪肖美麗與友人的手機，最後向他們潑灑火鍋油。

不過，後續經由警方的調解，涉事男子向肖美麗一行道歉，並主動給5人1000元(人民幣，約152美元)乾洗費，雙方達成了和解，肖美麗將1000元捐給公益機構。

肖美麗曾為了宣傳反性侵，從北京 徒步到廣州2000多公里路；也曾在微博組織「女子腋毛大賽」，試圖打破性別刻板印象；2018年參加了反對公車上對女性的性騷擾活動。

而這場突如其來的風暴，再令中國女權運動受到打擊。