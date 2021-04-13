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豆瓣突然封殺多個女權主義小組

記者賴錦宏／即時報導
有中國網友認為，豆瓣「打壓女權主義者」的做法，違背了男女平等的基本國策，是對保障女性權益的背叛。（新浪微博照片）
有中國網友認為，豆瓣「打壓女權主義者」的做法，違背了男女平等的基本國策，是對保障女性權益的背叛。（新浪微博照片）

中國社群網站「豆瓣」周一（12日）深夜突然解散十餘個女權主義相關的小組，理由是「含有極端主義、激進時政和意識形態的內容」。據悉，這些小組的成員熱衷討論「不和男人結婚、生育、戀愛、性交」、單身女子互助、「女攻男受」等話題。

不少女權主義者在新浪微博、知乎等平台抗議上述事件，稱豆瓣本是「中國女權意志最堅定的論壇」，但如今「打壓女權主義者」的做法，違背了男女平等的基本國策，是對保障女性權益的背叛。

根據香港01 ，中國網友整理，被封殺的豆瓣小組包括「含破罐子不摔組」、「破產版雅典學院組」、「經血姐妹會組」等。有微博網友指出，所有與「6B4T」相關的豆瓣小組均被解散。據悉，「6B4T」是源自韓國女權運動的新造詞，其中「6B」指不和男人結婚、生育、戀愛、性交，不購買厭女產品，單身女性互助，而「4T」則指脫束身衣、宗教、御宅文化、偶像。

「6B4T」主張女性從男性主導的政治文化影響中脫離、自立，而支持該主張的多個豆瓣小組，長期被一些反對者批評是「極端女權」。此外有中國網友指出，中國另一社群平台Lofter亦將「GB」（女攻男受）、「女攻」等標籤封禁，問答網站「知乎」的女權用戶「@戰鬥力旺盛的伯爵」也遭永久禁言。

事件發生後，不少中國女權主義者在微博、公眾號等平台吐苦水；但也有中國網友認為，有關群組確實長期存在言論偏激等情況：

「捂著嘴讓我們生孩子，那就看看，到底我們還生不生。一個破產組倒了，我們千千萬萬個女性還會站起來！」；「雖然我時常覺得破產組有些發言太極端了，但是炸組實在是……總要允許極端的聲音存在啊」；「姐妹們！現在是女性的至暗時刻，但是不要怕！這是黎明前的黑暗！！！！」；「用過豆瓣的，怕是都知道破產組這幾個被炸的組名聲有多差吧，😅炸了組就洗白了，一天天嚎喪似的，都被忽悠瘸了。」

中國社群網站「豆瓣」周一（12日）深夜突然解散十餘個女權主義相關的小組，理由是「...
中國社群網站「豆瓣」周一（12日）深夜突然解散十餘個女權主義相關的小組，理由是「含有極端主義、激進時政和意識形態的內容」。（新浪微博照片）
有中國網友認為，豆瓣「打壓女權主義者」的做法，違背了男女平等的基本國策，是對保障...
有中國網友認為，豆瓣「打壓女權主義者」的做法，違背了男女平等的基本國策，是對保障女性權益的背叛。（新浪微博照片）

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