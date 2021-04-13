趙立堅：福島核廢水與正常核電廠廢水不能混為一談

中國外交部發言人趙立堅13日表示，福島第一核電廠產生的廢水與正常運行的核電廠廢水完全是兩碼事，二者不能混為一談。取材自中國外交部網站

日本 確定將排放福島第一核電廠核廢水，有日媒表示，核設施正常運轉時也都產生廢水排放。中國 外交部發言人趙立堅 13日對此表示，福島第一核電廠發生了最高等級的核事故，「其產生的廢水與正常運行的核電廠廢水完全是兩碼事，二者不能混為一談。」

澎湃新聞報導，日媒在13日中國外交部例行記者會上問到，日本政府今天正式決定以海洋排放方式處置福島核災核廢水，核設施正常運轉時都會產生廢水，中國、韓國還有一些歐美國家都根據各國標準排放到海洋和大氣中，排水問題需要科學客觀的判斷。

趙立堅表示，福島第一核電廠發生了最高等級的核事故，「其產生的廢水與正常運行的核電站廢水完全是兩碼事，否則這些年日方也沒有必要用罐子把這些水嚴密封裝起來，二者不能混為一談。」

趙立堅提到，之前國際原子能機構專家組評估報告指出，如果福島核電廠含氚廢水排入海洋，將對周邊國家海洋環境和公眾健康造成影響，同時現有經過處理的廢水中仍含有其他放射性核元素，需進一步淨化處理；聯合國原子能輻射效應科學委員會報告也認為，福島核電站事故核廢水對海洋生態環境的影響需持續跟蹤觀察；綠色和平組織核專家指出，日核廢水所含碳14在數千年內都存在危險，並可能造成基因損害。

他補充，12日，國際原子能機構總幹事格羅西對此表示，機構注意到各方對此事的關切，理解此事正受到全球關注，機構願以公正客觀科學的方式，積極推進機構對此的評估和監督工作，與各利益相關方加強溝通，努力避免此事進一步危害海洋環境、食品安全和人類健康。

趙立堅強調，對於這些權威機構和專家的意見，日方應予以誠實回應，而不能充耳不聞，更不能罔顧國際公共利益，將福島核廢水往海裡一倒了之。