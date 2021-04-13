我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1億8962萬劑疫苗 逾2成完成接種

密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

趙立堅：福島核廢水與正常核電廠廢水不能混為一談

記者林汪靜／即時報導
中國外交部發言人趙立堅13日表示，福島第一核電廠產生的廢水與正常運行的核電廠廢水完全是兩碼事，二者不能混為一談。取材自中國外交部網站
中國外交部發言人趙立堅13日表示，福島第一核電廠產生的廢水與正常運行的核電廠廢水完全是兩碼事，二者不能混為一談。取材自中國外交部網站

日本確定將排放福島第一核電廠核廢水，有日媒表示，核設施正常運轉時也都產生廢水排放。中國外交部發言人趙立堅13日對此表示，福島第一核電廠發生了最高等級的核事故，「其產生的廢水與正常運行的核電廠廢水完全是兩碼事，二者不能混為一談。」

澎湃新聞報導，日媒在13日中國外交部例行記者會上問到，日本政府今天正式決定以海洋排放方式處置福島核災核廢水，核設施正常運轉時都會產生廢水，中國、韓國還有一些歐美國家都根據各國標準排放到海洋和大氣中，排水問題需要科學客觀的判斷。

趙立堅表示，福島第一核電廠發生了最高等級的核事故，「其產生的廢水與正常運行的核電站廢水完全是兩碼事，否則這些年日方也沒有必要用罐子把這些水嚴密封裝起來，二者不能混為一談。」

趙立堅提到，之前國際原子能機構專家組評估報告指出，如果福島核電廠含氚廢水排入海洋，將對周邊國家海洋環境和公眾健康造成影響，同時現有經過處理的廢水中仍含有其他放射性核元素，需進一步淨化處理；聯合國原子能輻射效應科學委員會報告也認為，福島核電站事故核廢水對海洋生態環境的影響需持續跟蹤觀察；綠色和平組織核專家指出，日核廢水所含碳14在數千年內都存在危險，並可能造成基因損害。

他補充，12日，國際原子能機構總幹事格羅西對此表示，機構注意到各方對此事的關切，理解此事正受到全球關注，機構願以公正客觀科學的方式，積極推進機構對此的評估和監督工作，與各利益相關方加強溝通，努力避免此事進一步危害海洋環境、食品安全和人類健康。

趙立堅強調，對於這些權威機構和專家的意見，日方應予以誠實回應，而不能充耳不聞，更不能罔顧國際公共利益，將福島核廢水往海裡一倒了之。

趙立堅 中國 日本

上一則

美半導體峰會排除中企 環時批：與中脫鉤將加深困境

延伸閱讀

日要排輻射汙水入海 北海岸漁民憂：秘雕魚會否再現？

日要排輻射汙水入海 北海岸漁民憂：秘雕魚會否再現？
日本拍板2年後「核廢水入海」 日媒：美加海域3年內遭污染

日本拍板2年後「核廢水入海」 日媒：美加海域3年內遭污染
福島核廢水將入海 台灣廢核平台痛批日本以鄰為壑

福島核廢水將入海 台灣廢核平台痛批日本以鄰為壑
核廢水處理6方案 日政府選擇放流入海理由為這點

核廢水處理6方案 日政府選擇放流入海理由為這點

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰