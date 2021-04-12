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雪鐵龍高端車中國製造 法媒：釋放破壞性訊號

中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電
法國雪鐵龍宣布，最新高端房車將全部移至成都的工廠製造，但主要鎖定中國市場。世界報社論主編憂心，此決定將釋出破壞性訊號。(Getty Images)
法國雪鐵龍宣布，最新高端房車將全部移至成都的工廠製造，但主要鎖定中國市場。世界報社論主編憂心，此決定將釋出破壞性訊號。(Getty Images)

法國雪鐵龍今天宣布，最新高端房車將全部移至成都的工廠製造，部分運回歐洲銷售，但主要鎖定中國市場，進軍中國市場野心明顯。世界報社論主編憂心，此決定將釋出破壞性訊號。

雪鐵龍（Citroën）今天公布最新高端車款，展示了集團對中國市場野心。雪鐵龍總裁科貝（Vincent Cobée）表示，這款名為「C5X」的原創油電混合系列車款，將完全只在中國成都製造。今年秋天上市後也將主要著眼於中國市場。

科貝說：「C5X是歐洲的高端車款；在中國，它將成為品牌攻占與重新定位的工具」。

去年年底才由飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）和寶獅雪鐵龍集團（Peugeot Citroën）合併而成的Stellantis集團，目前正準備再度強勢進軍中國這個全球第一的汽車市場。

對此消息，法國世界報（Le Monde）經濟社論主編伊斯肯德（Philippe Escande）認為，Stellantis把高端房車產線全遷往中國的決定，釋放出破壞性訊號。

4月10日，800名員工聚集在法國北部城市杜夫蘭（Douvrin）寶獅雪鐵龍的工廠外，激烈抗議公司將馬達產線移往匈牙利。20年間，法國整體汽車工業的員工、製造廠與設備商數量，已經流失一半。

伊斯肯德指出，法國於2000年時是僅次於德國的第2大汽車生產國；如今則與英國並肩名列第4國。法國是全歐汽車產業外移的第一大國，這對政府為世界最大汽車製造商之一雷諾（Renault）直接股東的國家來說，是很令人驚訝的矛盾。更糟的是，雷諾是在2000年間外移最多的製造商。

伊斯肯德接著寫道，Stellantis在中國製造雪鐵龍未來高端房車的這個決定，釋放出兩個破壞性訊號。

首先，中國工業規格如今已經是全球頂尖之一。伊斯肯德質問：「如此一來，法國還剩下什麼？老實說，過去20年來，寶獅雪鐵龍和雷諾的房車車款產線已經完全離開法國本土。」寶獅208、雷諾Clio和Dacia是在斯洛伐克、土耳其和羅馬尼亞生產。

只有曾力挽狂瀾的寶獅SUV車款目前還留在法國。就像德國，只有高利潤、高單價車款，才能突破人力成本和製造稅的限制，而在法國，這兩項限制被稱為產業僱傭與投資的殺手。

伊斯肯德說，1931年，雪鐵龍創辦人沿著絲路把汽車從法國帶到北京，展示了產品的科技優越性；而今方向卻是相反過來，奢華的C5X將從四川來到巴黎。

另一個訊號則是，儘管疫情蔓延、美中貿易如火如荼，以及歐洲祭出各項預防措施，中國仍是國際貿易遊戲的中心。

2020年，中國是全球外資的第一目標國，大幅領先美國，而歐洲與中國2020年底簽訂的貿易協定將會加速這個現象。

伊斯肯德最後寫道，「不只杜夫蘭，整個法國都應該有所憂患」。 

中國 汽車 德國

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