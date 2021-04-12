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中國無人機「空中航母」 可用蜂群戰術投放多架小型機

賴錦宏
中國軍用「無人飛行母機」能攜帶9架任務子機，在強對抗環境下抵達任務點空域後開艙播撒9架蜂羣無人機。（網易新聞網）
中國軍用「無人飛行母機」能攜帶9架任務子機，在強對抗環境下抵達任務點空域後開艙播撒9架蜂羣無人機。（網易新聞網）

中國在軍用無人機領域技術又有新突破，西安科技企業日前試飛新研製的蜂群無人機航母，它能搭載較小的無人機，在空中釋出這些無人機，從事偵察和攻擊等任務，有助於構建新型蜂群分佈式偵察打擊一體作戰方式。

據西安中天飛龍智能科技公司官方微信公眾號，該公司於3月20日在西部某機場，開展了「蜂群無人子母系統」技術的驗證與「交付」。本次執行飛行任務的「無人飛行母機」能攜帶9架任務子機，在強對抗環境下抵達任務點空域後開艙播撒9架蜂群無人機。

蜂群無人子母系統具有模式靈活、安全高效、任務自組織、操作便捷等優勢，滿足複雜作戰環境下使用要求。「子機」由「母機」平台精準投放發射，可完成偵察、預警、干擾、攻擊、評估等多樣化作戰任務。

該系統還實現摺疊式高密度掛載，小型無人機摺疊後可密集裝填於母機上；母機抵達任務點後開艙播撒，將蜂群無人機單元按時序投放，確保播撒速度、方向、姿態、間隔距離等滿足集群播撒需求。

此外，蜂群無人子母系統在國防應用上具有多方面特點：一、強對抗環境下對目標分佈式抵近偵察；二、完善電子進攻體系中抵近干擾手段，保障部隊安全；三、豐富陸軍無人機作戰樣式、拓展作戰範圍，構建新型蜂群分佈式察打一體作戰手段。

近年來，無人機蜂群戰術備受外界關注。中國首個實用化無人機蜂群畫面於此前披露。

有軍事專家説，要是技術成熟，利用無人母艦投放小型無人機可能徹底改革未來戰爭，因為這能迅速增加任務區的戰機數量，並能擴大偵察與預警區，讓敵方難以防禦。

有中國媒體分析稱，其他國家也有類似技術，美軍就曾使用3架F-18「大黃蜂」戰鬥機在空中釋放了多達103架「山鶉」微型偵察無人機「蜂群」。這次上述企業的「無人飛行母機」只能攜帶9架任務子機。數量不如美軍，但中國的無人飛行母機」更具隱蔽性，造價也比有人戰鬥機便宜得多。

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