阿里巴巴被重罰後 螞蟻集團再遭約談 提5項整改方案

螞蟻集團再遭中國金融管理部門約談，提出五項整改方案。（人民日報）

在阿里巴巴被處以182億人民幣高額罰款後，中國 金融管理部門今天約談螞蟻集團 ，螞蟻集團表示已就五方面進行整改。中國金融管理部門將督促螞蟻集團切實落實整改方案，提升普惠金融服務水平。

新華社報導，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團。中國人民銀行副行長潘功勝就今天的約談情況以回答記者提問方式對外說明。

潘功勝表示，自去年12月份四部門聯合監管約談以來，螞蟻集團建立專門團隊，在金融管理部門指導下制定整改方案，積極開展整改工作。此次金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團有關人員，主要是要求螞蟻集團必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性，對標監管要求和擬定的整改方案，深入有效整改，確保實現依法經營、守正創新、健康發展；必須堅持服務實體經濟和人民群眾的本源，積極回應國家發展戰略，在符合審慎監管要求的前提下，加大金融科技創新，提升金融科技領域的國際競爭力，在構建「雙迴圈」新發展格局中發揮更大作用。

潘功勝指出，螞蟻集團整改工作啟動以來，金融管理部門就整改措施與螞蟻集團進行深入溝通，並督促螞蟻集團形成全面可行的整改方案。

整改內容主要包括五個方面：一是糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給消費者更多選擇權，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

二是打破資訊壟斷，嚴格落實「徵信業管理條例」要求，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人資訊，保障個人和國家資訊安全。

三是螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管，健全風險隔離措施，規範關聯交易。

四是嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險 、理財等金融活動，控制高杠杆和風險傳染。

五是管控重要基金產品流動性風險，主動壓降餘額寶餘額。

他說，金融管理部門將督促螞蟻集團切實落實整改方案，確保廣大人民群眾對金融服務的體驗不下降，持續提升普惠金融服務水平。

潘功勝表示，下一步金融管理部門將堅持公平監管和從嚴監管原則，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張。一是堅持「金融為本、科技賦能」。平台企業開展金融業務應以服務實體經濟、防範金融風險為本，不能使科技成為違法違規行為的保護色。對於違規經營行為，依法嚴肅查處。

二是堅持金融活動全部納入金融監管。金融業務必須持牌經營；提升監管能力和水平，優化監管框架，防範監管套利。

三是堅持發展和規範並重。依法加強監管，規範市場秩序，防止市場壟斷，保障資料產權及個人隱私；同時把握好平台經濟發展規律，提升金融服務體驗，鞏固和增強平台企業國際競爭力。

潘功勝說，近年來，金融科技與平台經濟快速發展，在提升金融服務效率和金融體系普惠性、降低交易成本方面發揮了重要作用。同時，由於其具有跨界、混業、跨區域經營等特徵，風險傳染速度更快、波及面更廣、負面溢出效應更強，對金融監管形成了新挑戰，成為世界各國監管部門共同面對的新問題。

中國的金融管理部門願進一步加強與國際金融組織和各國監管當局在反壟斷、資料監管、運營管理、消費者保護等方面的合作，推動制定金融科技監管規範，加強監管協調，共同打造開放、包容、安全的金融科技生態環境，提升金融業創新能力，同時防範跨境監管套利和金融風險跨境傳染。