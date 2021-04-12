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王岐山密友董宏被開除黨籍 立案調查

記者陳言喬／即時報導
中央巡視組原副組長董宏被中共中央紀委通報，開除黨籍，進行立案審查調查。（讀者提供）
中央巡視組原副組長董宏被中共中央紀委通報，開除黨籍，進行立案審查調查。（讀者提供）

被外界視為中國國家副主席王岐山密友的董宏，今天（12日）被中共中央紀委通報，對其開除黨籍，進行立案審查調查。通報稱他腐化墮落，家風敗壞，非法收受巨額財物。

中紀委稱，經中共中央批准，中央紀委國家監委對中央巡視組原副組長董宏嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。董宏在去年10月接受中紀委調查。

通報稱，經查，董宏理想信念坍塌，「四個自信」喪失，嚴重違反政治紀律和政治規矩，對黨不忠誠不老實，大搞迷信活動，違規干預和插手執紀執法活動；無視中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品禮金；縱容、默許親屬及身邊工作人員利用其職務影響謀利；腐化墮落，家風敗壞；大肆收錢斂財，大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、專案開發、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

董宏嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據「中國共產黨紀律處分條例」、「中華人民共和國監察法」、「中華人民共和國公職人員政務處分法」等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予董宏開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中共 中國 華人

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