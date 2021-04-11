新疆棉風暴 中國電視台馬賽克蓋掉國際品牌商標

新疆棉議題持續延燒，中國熱播的綜藝節目「乘風破浪的姐姐」近期將藝人鞋子的品牌標誌打上馬賽克。（取自芒果TV/中央社 ）

新疆 棉風波持續延燒，中國 的電視台也加入抵制，利用「馬賽克」掩蓋綜藝節目來賓身上的國際品牌商標。外媒分析，隨著中國逐漸成為國際品牌的重要市場，對「底線」的堅持趨於強硬。

瑞典服飾品牌H&M承諾停止採購涉及強迫勞動的新疆棉後，NIKE、愛迪達（adidas）、PUMA等國際知名品牌也陸續承諾拒用新疆棉，引來中國、香港 等地的藝人聲明支持新疆棉，並宣布解除相關品牌的代言。

德國之聲（Deutsche Welle）指出，由於上述品牌是「乘風破浪」、「青春有你3」等中國選秀節目來賓舞蹈訓練時的常備裝束，加上節目可能是在風波發生前就已預錄好，所以電視台只能透過馬賽克的方式，遮掩來賓身上的品牌商標。

報導也提到，由於adidas是「青春有你3」的贊助商，導致節目因額外的馬賽克工作而延遲播出。中國偶像男子團體選秀節目「創造營」則因贊助商PUMA商標占大量節目畫面，呈現出整個螢幕都是馬賽克的窘境。

報導引述來自香港的人權活動者楊政賢（Johnson Yeung）指出，這場風波是由中國的民族主義情緒所驅動，並加上官方媒體推波助瀾，「目的是報復國際上對於新疆正在發生的種族滅絕的審視關注」。

報導分析，歐美品牌對新疆棉的抵制，對於中國消費者來說是對國家聲譽的威脅。中國作為對國際品牌來說有舉足輕重地位的市場，對自己「底線」的堅持也愈來愈強硬。

報導引述摩根士丹利（Morgan Stanley）數據指出，中國國內消費總量到2030年有望翻倍，達到12.7兆美元，相當於美國現在的國內消費總量。「對於西方品牌來說，要想同時兼顧政治立場和經濟利益，可能會愈來愈難以拿捏。」