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山東青島通報一人確診 急尋同車廂密接者

記者賴錦宏／即時報導
山東青島通報一人確診，目前官方急尋同車廂密接者。（新華網資料照片）
山東青島通報一人確診，目前官方急尋同車廂密接者。（新華網資料照片）

據青島市衞健委網站消息，2021年4月11日，山東省青島市北區疾控中心報告由南京入境，並在南京集中隔離14天期滿後，返回青島的一名人員，其核酸檢測結果為陽性。目前，緊急尋找上述時間段乘坐該次列車與該人員同車廂以及共用過衞生間的乘客。

據香港文匯網，該人員3月26日由南京入境，4月9日解除集中隔離，當日15：45由南京南站乘坐G282次列車(5車廂11F，途中19：00左右去過一次5車廂和6車廂之間的衞生間)於21:38到達青島站。該人員抵青後，即由專車點對點接送至市北區集中隔離點進行醫學觀察，全程實行閉環管理，嚴格落實各項防控措施。

目前，緊急尋找上述時間段乘坐該次列車與該人員同車廂以及共用過衞生間的乘客。請相關乘客務必做好個人防護，盡快與當地疫情防控指揮部辦公室或疾控中心取得聯繫，配合落實相關防控措施。

青島市衛健委請市民不必恐慌，時刻增強個人防護意識，關注自身健康狀況，做好個人防護，規範佩戴口罩，保持安全社交距離。如出現發熱、咳嗽、腹瀉、乏力等症狀，應在做好個人防護的前提下，立即前往就近發熱門診進行篩查診治，就醫過程中盡量避免乘坐公共交通工具。

檢測 社交距離 疫情

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