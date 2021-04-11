我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網友假冒記者向白宮提問 4度成功

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

中國衛健委：地方政府不可強制要求全員接種

賴錦宏
中國國家衛健委新聞發言人米鋒。（新浪微博照片）
中國國家衛健委新聞發言人米鋒。（新浪微博照片）

中國國家衛健委11日表示，近期個別地方接種工作出現簡單化，甚至一刀切的情況，強制要求全員接種，必須堅決予以糾正。新冠肺炎疫苗接種應接盡接，並不等於一刀切，地方單位不應強制要求全員接種。

據澎湃新聞報導，中國國家衛健委新聞發言人米鋒在國務院聯防聯控機制新聞發布會上指出，個別地方接種工作中出現了簡單化，甚至一刀切的情況，強制要求全員接種，必須堅決予以糾正。

對於全球疫情再次反彈，中國邊境城市瑞麗也出現聚集性疫情，米鋒強調，提示外防輸入、人物同防仍是當前疫情防控的重中之重。中國目前正在應接盡接、按梯次，對重點人群，重點地區、重點城市加快推進疫苗接種。

中國國家衛健委疾控局副局長吳良有則在發布會上公布，截至4月10日，中國各地共接種新冠病毒疫苗16447.1萬劑次，總接種劑次數量為全球第二。

中國國家衛健委疾控局副局長吳良有說，近期疫苗接種主要圍繞重點地區、重點人群開展，優先確保全國疫情發生風險高的口岸城市、邊境地區、大中型城市，以及發生過聚集疫情的地區，推進接種工作，重點人員包括冷鏈從業人員、醫療衛生人員等，目前疫苗接種工作進展順利。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友則指出，雲南瑞麗市的疫情較複雜，它位於邊境線，疫情涉及到外國感染者，特別是對他們的流行病學調查較困難，為防控措施增加難度；瑞麗市的地理位置和社會經濟活動，令輸入疫情的風險較高，瑞麗市已啟動全民疫苗接種，是對市民的保護。

疫情 中國 疫苗

上一則

李克強：推動經濟穩中「加固向好」 政策不急轉彎

下一則

山東青島通報一人確診 急尋同車廂密接者

延伸閱讀

疫苗接種進度 阿州、喬州全美最慢 全面接種恐要等秋季

疫苗接種進度 阿州、喬州全美最慢 全面接種恐要等秋季
美疫苗存貨夠 4月底前扭轉供需 民調僅6成願立即接種

美疫苗存貨夠 4月底前扭轉供需 民調僅6成願立即接種
如何保存疫苗接種紀錄卡？

如何保存疫苗接種紀錄卡？
中谷士德頓疫苗接種中心 有雙語服務

中谷士德頓疫苗接種中心 有雙語服務

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事
老虎伍茲超速肇事警方卻不開單 原因竟是這個

老虎伍茲超速肇事警方卻不開單 原因竟是這個
菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行
美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删