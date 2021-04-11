李克強：推動經濟穩中「加固向好」 政策不急轉彎

中國國務院總理李克主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。中國政府網

中國 國務院總理李克9日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會上表示，紮實推動經濟穩中加固向好，保持宏觀政策連續性穩定性可持續性，政策不急轉彎。

中國政府網10日刊登李克強 談話指出，今年以來經濟穩中加固、穩中向好；但去年同期基數低帶來不可比因素，當前國際環境複雜嚴峻增加新的不確定性，分析經濟形勢要既看上年又看上季，既看宏觀數據又看市場主體切身感受，既看總體態勢又密切關注新情況新問題。

他強調，要做好常態化疫情防控，保持宏觀政策連續性穩定性可持續性，政策不急轉彎，引導形成市場合理預期，推進改革開放，保持經濟運行在合理區間，推動高質量發展。

座談會上，中國社科院經濟研究所宏觀室主任張曉晶、中金公司首席經濟學家彭文生、中國中小企業協會專職副會長馬彬等專家，和白雲電器、浙江小商品城、攜程網負責人發言，提到國際大宗商品價格大幅上漲帶來企業成本上升壓力很大，並分別就穩定經濟運行、中小微企業發展、進出口貿易、旅遊業發展等提出建議。

李克強回應指出，要持續有針對性實施好結構性減稅等政策，做到保就業 保民生保市場主體政策力度不減；落實支持小微企業、個體工商戶和促進制造業創新升級等措施；加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力；用市場化社會化辦法拓展高校畢業生等就通路，促進靈活就業；穩定外貿外資，保持産業鏈供應鏈穩定。