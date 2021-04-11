我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

中國設專線 舉報歪曲黨史、攻擊領導、詆毀烈士者

中央社上海11日電
2021年是中共建黨百年。中國國家網信辦近日開設舉報專區和專線，供民眾舉報歪曲中共黨史、攻擊中共領導，和詆毀英雄烈士等行為。圖為舉報專區的說明。(中央社)
2021年是中共建黨百年。中國國家網信辦近日開設舉報專區和專線，供民眾舉報歪曲中共黨史、攻擊中共領導，和詆毀英雄烈士等行為。圖為舉報專區的說明。(中央社)

中國國家網信辦近日開設舉報專區專線，供民眾舉報歪曲中共黨史、攻擊中共領導和詆毀英雄烈士等行為。網信辦引述中共總書記習近平說法強調，要「旗幟鮮明反對歷史虛無主義」。

在近代中共語境中，「歷史虛無主義」指否定社會主義制度和中共領導地位的思潮。習近平曾稱，「歷史虛無主義」的要害，是從根本上否定馬克思主義指導地位，和中國走向社會主義的歷史必然性，否定中國共產黨的領導。

今年是中共建黨百年。中國國家網信辦舉報中心近日在微信公眾號上發文指，「一些別有用心者打著所謂『反思歷史』『還原真相』等旗號，斷章取義、無中生有，在網上散布歷史虛無主義錯誤言論」。

文章稱，他們「惡意歪曲、詆毀、否定黨史國史軍史，企圖混淆思想、搞亂人心，消解『四個自信』」。

因此，網信辦舉報中心近期在官網、app和電話等管道，開設「涉歷史虛無主義有害信息」舉報專區，受理內容包括：歪曲中共黨史、新中國史、改革開放史和社會主義發展史；攻擊中共的領導、指導思想、方針政策；詆毀英雄烈士；以及否定中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化等。

習近平相當重視中共黨史教育，他曾於2013年的新進中央委員會委員貫徹學習十八大精神研討班上，提到蘇聯垮台原因之一，是因全面否定蘇聯、蘇共歷史，否定列寧和史達林，搞歷史虛無主義，以致各級黨組幾乎沒有作用。

他也在今年2月的黨史學習教育動員大會中表示，要旗幟鮮明反對歷史虛無主義，加強思想引導和理論辨析，澄清對黨史一些重大問題的模糊認識、片面理解。

日前，多名網友被指詆毀在2020年中印邊境衝突中傷亡的軍人，而遭刑事拘留。中國已於2018年立法通過「英雄烈士保護法」，褻瀆否定英雄烈士、美化侵略，而違反治安管理，甚至犯罪者，將被依法追責。

中共 中國 習近平

上一則

美艦長翹腳看遼寧艦 學者：美對中認知作戰

延伸閱讀

迴響／誰說中國實質沒共產黨了？

迴響／誰說中國實質沒共產黨了？
習近平與梅克爾熱線 盼歐盟做出獨立正確判斷

習近平與梅克爾熱線 盼歐盟做出獨立正確判斷
蔡英文執政首遭 習近平悼火車事故遇難者 府：感謝對岸關心

蔡英文執政首遭 習近平悼火車事故遇難者 府：感謝對岸關心
蔡執政首遭 習近平悼太魯閣號遇難者 台：感謝關心

蔡執政首遭 習近平悼太魯閣號遇難者 台：感謝關心

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事
老虎伍茲超速肇事警方卻不開單 原因竟是這個

老虎伍茲超速肇事警方卻不開單 原因竟是這個