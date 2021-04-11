維吾爾女力 包著頭巾引領控訴中共無道

「集中營受難者家屬平台」發起人之一的美由娜．納孜迷（中）5日引領群眾在中國駐伊斯坦堡總領事館外示威。（中央社）

極權暴政的倒行逆施讓本來家庭第一的維吾爾 主婦和學習護理專業的女大生人生拐了大彎。她們現在包著穆斯林頭巾，帶領群眾走上街頭、高呼口號，控訴中共在新疆 的無道。

「我沒有辦法什麼事都不做，繼續待在家裡過自己的生活。」美由娜．納孜迷（Medine Nazimi）傷心地說：「我看著自己小孩的時候，心裡特別難受。妹妹被帶走時，她的女兒還不滿1歲，4年來幾乎不曾見過媽媽。」

現居伊斯坦堡的她出身中國 新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州，是數以千計無法跟老家取得聯繫的維吾爾人之一。如果不是妹妹毛麗旦．拉吾冬（Mevludu Hilal）突然在老家被帶走、關進集中營，在土耳其生活6年並已入籍的她應該還是個平凡家庭主婦，享受著跟丈夫一起養育3個小孩的幸福。

美由娜．納孜迷說：「妹妹曾在土耳其念書和生活，這犯法了？那為什麼有那麼多中國人在土耳其，把他們抓進集中營啊。」

她表示，伊斯坦堡大學畢業的毛麗旦．拉吾冬也已經取得土耳其國籍。後來為了照顧生病的母親而返回新疆，卻因「曾在土耳其上學」而於2017年被關進集中營，「我從此再沒有聽過她的聲音，不知道她是否還活著」。母親因女兒返鄉照顧她而失蹤後，已抑鬱而終。

妹妹於2019年5月一度獲釋，但是約1個月後再度遭控「從事分離主義活動」，當局所持理由千篇一律，就是妹妹「曾在土耳其生活和念書」。

由於姐妹兩都擁有土耳其國籍，美由娜．納孜迷向土耳其外交部、土耳其駐中國大使館陳情，外交部和大使館也都協助進行查詢，但是中方至今沒有提供妹妹的下落。

美由娜．納孜迷告訴中央社記者，她因為害怕給老家親人造成麻煩，過去不曾參加過社會和政治運動，家人卻還是「被消失」。她與另外11位擁有類似遭遇的「天涯淪落人」去年上半年在網路上找到彼此，同年6月首次見面，後來決定成立「集中營受難者家屬平台」，並且從同年7月21日開始公開活動。

他們去年12月18日起不畏風雨，每天到中國駐伊斯坦堡總領事館外主要道路旁示威，即使下雪也不停歇。一群「普通人」搖身「搞社運」，他們自製各式海報、布條，張羅麥克風、擴音器和各種控訴中共暴行的活動道具和設備，除了防疫宵禁期間之外，每天都有數百，甚至上千維吾爾人走出家門，一起對中國怒吼。

12人當中年紀最輕的謝姆斯耶．艾力（Shemsiye Ali）21歲，老家在喀什。她2015年到土耳其上高中、2018年起在伊斯坦堡念大學，現在是準護理師。老家的父親因為曾於2016年到土耳其拜訪女兒，於2017年被關進集中營「學習」。

謝姆斯耶．艾力小小年紀卻已隻身在土耳其生活多年。她說：「2017年媽媽發微信，要我好好學習，叫我別擔心家人，而且還要求把老家親人從微信的聯絡名單中刪除...我從親戚那邊得知爸爸在『培訓中心』。」

飄零海外的維吾爾人與老家失聯、失蹤親友音訊全無多年，而他們又求助無門，終被逼上梁山才挺身而出，以家庭離散遭遇向世人控訴中國在新疆的暴行。

身材嬌小的謝姆斯耶．艾力以堅定語氣告訴中央社記者：「我們不能再等了、不能再保持沉默，我鼓起勇氣為爸爸作證。」她一邊在大學研習護理專業，一邊要張羅平台事務，「幸好這段期間課都在網路上，否則沒辦法這麼自由」。

這場與極權國家對抗的抗戰已進行逾110天。經過這樣的洗禮，家庭主婦美由娜．納孜迷現在一拿起麥克風就可鏗鏘有力地控訴中共暴行。受訪時還有點害羞的女大生謝姆斯耶．艾力則是接過麥克風就以高亢嘹亮的聲音帶領群眾呼喊「中國，釋放我們家人」、「中國，停止種族滅絕」、「中國，關閉集中營」等口號。

美由娜．納孜迷犧牲了跟家中3個兒子相處的時間。她說：「13歲大兒子知道他阿姨的情況。他很傷心，也開始關注維吾爾人的處境。」

「集中營受難者家屬平台」12位發起人中有6位女性，極權暴政的倒行逆施害這群人的人生拐大彎，讓包著穆斯林頭巾的她們拋頭露臉、聲嘶力竭地討公道。在網路上相識的「普通人」化悲憤為行動，打破由既有組織或協會發起和動員，卻容易被貼上政治標籤的傳統運動路線，只訴求最基本的「我的家人在哪裡」。

謝姆斯耶．艾力的年輕人生備嚐孤寂艱辛，但她說：「比起爸爸在集中營裡所受的苦，這又算什麼。」