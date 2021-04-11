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中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

中央社／北京11日綜合外電報導

中國疾病預防控制中心主任高福罕見承認中國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗有缺點，他說中國疫苗效力低，並表示政府正考慮混用疫苗來提升效力。

美聯社報導，高福昨天在成都一場會議中表示，中國疫苗保護力沒有非常高，還說他們現在正式考慮是否該用不同技術路線的疫苗進行接種。

高福並未說明策略可能改變的細節，但他在會中提到信使核糖核酸（mRNA）基因技術。西方疫苗研發人員已使用這種實驗性技術，中國製藥廠使用的則是傳統技術。

高福在會中表示，大家都應該思考mRNA疫苗能帶給人類的好處並認真關注，不要因為已有多種疫苗就忽略它。

高福過去曾質疑mRNA疫苗的安全性。新華社去年12 月曾引述高福的說法指出，由於mRNA疫苗首度用在健康的人身上，他無法排除負面副作用。

之前巴西研究人員已發現，北京科興控股生物技術公司（Sinovac Biotech）的冠狀病毒疫苗，對預防有症狀感染的保護力僅50.4%。相較之下，使用mRNA技術的美國輝瑞大藥廠（Pfizer）疫苗保護力則為97%。

北京已配送數以億計的疫苗給其他國家，並試圖宣傳西方疫苗效力可議。中國國營媒體、公衛和科學部落格都曾質疑輝瑞疫苗的安全性和效力。

北京至今並未批准任何外國疫苗在中國境內使用。

根據高福的說法，截至4月2日，中國約有3400萬人已打完兩劑國產疫苗，約6500萬人已接種一劑。

專家表示混合使用疫苗可能會提升保護力；全球各地正在試驗混用疫苗，或在一段較長時間過後追加劑量的功效。英國則有人正在研究可否混用輝瑞疫苗與英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的疫苗（AZ疫苗）。

疫苗 中國 北京

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