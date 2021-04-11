美放寬對台交往 環時：相信解放軍已做派機飛越台灣準備

美國務院宣布新的對台交往準則，引發中方不滿。路透

美國 務院宣布新的對台交往準則，允許美國官員在聯邦政府大樓接待台方官員，或訪問台駐美代表處、雙橡園等。中國 官方外圍媒體環球時報晚間發表社評稱，「相信解放軍已經做好了派戰機飛越台灣 島上空的充分準備，在美台勾連升級的情況下，這一行動隨時可以祭出」。

社評指出，新準則為挑釁北京製造了新籌碼。拜登政府表現出既要強化美台關係，同時又不將這個問題迅速推向攤牌的基本態度，新準則是對美國圍繞台海模糊政策既控制限度又方向明確的一次推進。「華盛頓鐵了心要打台灣這張牌，他們在用切香腸的方式加強對中國施壓，同時想把事態發展的節奏掌握在自己手裡。」

社評稱，「中國方面需要做出適當反應」，增加美台這樣做反過來的壓力和風險，進一步刻畫他們挑釁就將付出相應代價的台海邏輯。他們每一次改變現狀都應當是麻煩而非輕鬆的，需要受到警告而非鼓勵。

社評指出，台美最擔憂的是中國方面的軍事鬥爭準備。針對美台挑釁，解放軍戰機不斷繞台飛行、越過所謂「海峽中線」，對民進黨當局產生了真實壓力，美方預言解放軍會在未來6到10年攻台的聲音也越來越多。美台勾連不敢真像龐培歐下台前鼓吹的那樣放肆，也是因為對中國方面可能會實施極限懲罰深懷忌憚。

社評稱，在極端情況下使用軍事手段解決台灣問題，這是中國的真正王牌。中方的軍事力量隨著綜合國力不斷增強而增強，使得這一威懾愈發真實可信。今後中方唯有更有力地使用好這張牌，才能夠阻止台美不斷加碼冒險，把下一步塑造台海局勢的主動權牢牢掌握在中國這一邊。

社評說，中國軍機繞台和飛越「海峽中線」的數量規模和對台灣本島的貼近程度都可以調整、加碼，另外相信解放軍已經做好了派戰機飛越台灣島上空的充分準備，在美台勾連升級的情況下，這一行動隨時可以祭出。那將強烈震撼民進黨當局和整個台灣社會，給美國「保衛台灣」的模糊承諾一記沉重打擊，讓美台外交勾連的「成果」化為烏有。隨著美台實施交往新準則，中國的加壓程序也應相應啟動。

此外，社評又說，除了軍事上，中國還有外交牌、經濟牌、繞開台當局與島內民眾直接接觸牌等等，如果美台不斷走遠，北京再拿下幾個台灣「邦交國」應當不是難事。民進黨當局用緊抱美國大腿自保，無異於飲鴆止渴。