山西考古還原周代貴婦生活：美食美酒伴美顔

山西太原，一名兒童在拍攝北白鵝墓地發現的方形盒。(中新社)

品美食 、飲美酒、重顔值，周代貴婦的高品質生活樣樣不落。10日，山西北白鵝周代墓地部分出土文物展向世人透露出2700餘年前的貴婦生活。

北白鵝墓地位於山西省運城市垣曲縣英言鄉北白鵝村東，2020年度共搶救性發掘西周至春秋時期墓葬9座，出土銅、玉、骨等各類文物500余件套。

當天下午，《燕姬的嫁妝——垣曲北白鵝考古揭示的周代女性生活》布展完成，展品以垣曲北白鵝出土文物為主體，策展人以考古出土的銘文媵器（陪嫁品）為引子，切入周代女性生活，呈現主人公家世，當時女性的祭禮、宴樂、妝飾等內容。

展覽從一件銅盒切入，雖然它祗有手掌大小，但卻以形制繁復的車式造型示人。銅盒下部裝有兩輪，四周飾以走獸，盒蓋處則安置兩祗飛鳥。車首處，一祗穿著鼻環的牛作牽引狀。

「四號墓的一件銅盒出土時，盒內裝滿了紅色物質，和墓葬填土完全不一樣。」山西省考古研究院科技考古與藏品管理部主任南普恒說，經過檢測 ，我們發現了朱砂、動物油脂、植物精油，推測是化妝品。取樣時，還從中發現一件銅勺。這件銅盒應是周代高等級女性貴族盛放和使用化妝品的一個容器。

山西垣曲北白鵝墓地現場負責人曹俊說，銅盒內化妝品分別有美白、潤膚效果。在北白鵝9個墓裡發現了7個銅盒，而且造型精巧、充滿想象力，這說明「古人生活多元，精神世界很豐滿」。

展廳內的一件方形青銅甗上，刻有銘文「虢季為匽（燕）姬媵甗永寶用享」。這件嫁妝在彰顯燕姬貴族身份的同時，也揭示了一段政治聯姻。

「虢季氏把自己的女兒嫁給匽（燕）仲家族為妻，這件青銅甗就是陪嫁品。」山西垣曲北白鵝墓地項目負責人楊及耘說，「虢」、「燕」兩大王公世家在兩周之際的王室政治中影響巨大，青銅甗體現著周人對禮制和宗法的具體實踐。

曹俊說，青銅甗類似今天的蒸鍋，甗的上面有篦子，下面裝水，通過加熱可以蒸熟食物。

實際上，在燕姬的時代，貴族婦女生活除了美顔、美食之外，同樣少不了美酒。

展廳中部，一件器型碩大的銅壺旁邊，放著一瓶透明液體。南普恒介紹，北白鵝1號墓出土的銅壺中發現殘留液體。經檢測，含有乙醇、乙酸、酒石酸、丁香酸、富馬酸等酒類成分，應為先秦果酒遺存。

南普恒說，宴樂飲食是燕姬時代女性生活的重要部分。一般認為，先秦酒屬糧食類發酵酒，北白鵝果酒的發現或將改變舊有認知。