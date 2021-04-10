我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

山西考古還原周代貴婦生活：美食美酒伴美顔

中新社／太原4月10日電　
山西太原，一名兒童在拍攝北白鵝墓地發現的方形盒。(中新社)
山西太原，一名兒童在拍攝北白鵝墓地發現的方形盒。(中新社)

美食、飲美酒、重顔值，周代貴婦的高品質生活樣樣不落。10日，山西北白鵝周代墓地部分出土文物展向世人透露出2700餘年前的貴婦生活。　　

北白鵝墓地位於山西省運城市垣曲縣英言鄉北白鵝村東，2020年度共搶救性發掘西周至春秋時期墓葬9座，出土銅、玉、骨等各類文物500余件套。　　

當天下午，《燕姬的嫁妝——垣曲北白鵝考古揭示的周代女性生活》布展完成，展品以垣曲北白鵝出土文物為主體，策展人以考古出土的銘文媵器（陪嫁品）為引子，切入周代女性生活，呈現主人公家世，當時女性的祭禮、宴樂、妝飾等內容。　　

展覽從一件銅盒切入，雖然它祗有手掌大小，但卻以形制繁復的車式造型示人。銅盒下部裝有兩輪，四周飾以走獸，盒蓋處則安置兩祗飛鳥。車首處，一祗穿著鼻環的牛作牽引狀。

「四號墓的一件銅盒出土時，盒內裝滿了紅色物質，和墓葬填土完全不一樣。」山西省考古研究院科技考古與藏品管理部主任南普恒說，經過檢測，我們發現了朱砂、動物油脂、植物精油，推測是化妝品。取樣時，還從中發現一件銅勺。這件銅盒應是周代高等級女性貴族盛放和使用化妝品的一個容器。

山西垣曲北白鵝墓地現場負責人曹俊說，銅盒內化妝品分別有美白、潤膚效果。在北白鵝9個墓裡發現了7個銅盒，而且造型精巧、充滿想象力，這說明「古人生活多元，精神世界很豐滿」。

展廳內的一件方形青銅甗上，刻有銘文「虢季為匽（燕）姬媵甗永寶用享」。這件嫁妝在彰顯燕姬貴族身份的同時，也揭示了一段政治聯姻。　

「虢季氏把自己的女兒嫁給匽（燕）仲家族為妻，這件青銅甗就是陪嫁品。」山西垣曲北白鵝墓地項目負責人楊及耘說，「虢」、「燕」兩大王公世家在兩周之際的王室政治中影響巨大，青銅甗體現著周人對禮制和宗法的具體實踐。　　

曹俊說，青銅甗類似今天的蒸鍋，甗的上面有篦子，下面裝水，通過加熱可以蒸熟食物。

實際上，在燕姬的時代，貴族婦女生活除了美顔、美食之外，同樣少不了美酒。　　

展廳中部，一件器型碩大的銅壺旁邊，放著一瓶透明液體。南普恒介紹，北白鵝1號墓出土的銅壺中發現殘留液體。經檢測，含有乙醇、乙酸、酒石酸、丁香酸、富馬酸等酒類成分，應為先秦果酒遺存。

南普恒說，宴樂飲食是燕姬時代女性生活的重要部分。一般認為，先秦酒屬糧食類發酵酒，北白鵝果酒的發現或將改變舊有認知。

山西太原，一名兒童在拍攝展品。( 中新社)
山西太原，一名兒童在拍攝展品。( 中新社)

檢測 美食

上一則

菲國總統衛隊 打疫苗仍126人染疫 被揭注射走私的中國疫苗

延伸閱讀

又見政法官員被鍘 山西公安廳長落馬

又見政法官員被鍘 山西公安廳長落馬
喜萬年 堂吃 外送 外燴 健康 安全 又能享用美食

喜萬年 堂吃 外送 外燴 健康 安全 又能享用美食
她的香港和美食

她的香港和美食
死不起…中國墓地1平米以下萬金難求 北上廣最高30萬元

死不起…中國墓地1平米以下萬金難求 北上廣最高30萬元

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
一名女遊客到新疆「野狼谷」觀賞狼群時，失手讓抱著的貴賓狗掉入柵欄內，貴賓狗當場遭7匹狼圍攻撕咬致死。（視頻截圖）

女遊客抱貴賓犬新疆看狼 狗跌入坑遭7匹狼咬死

2021-04-08 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定
中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元
亞裔奧運選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼

亞裔奧運選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼
吳孟達才剛走「楚留香」又一個明星過世

吳孟達才剛走「楚留香」又一個明星過世