輸不起？南韓女足輸中國 韓媒竟找這個理由…

南韓 高陽目前正在舉行東京奧運 會女足亞洲區預選賽附加賽，中國 女足8日以2：1戰勝南韓隊，但卻遭韓媒指責「中國球迷揮旗吶喊、加油聲太大」，無視防疫規定的行為恐導至疫情擴散的風險升高。這樣的指責令中國球迷傻眼，對此，央視評論員韓喬生說，「韓媒輸不起，下次再大點聲！」

國防時報排頭兵報導，這場女足亞洲區預選賽附加賽對於中韓兩國都至關重要，網友稱這兩回合附加賽就是「生死戰」，關係到中韓兩國到底是誰可以與東道主日本隊和澳大利亞隊一同出征東京奧運會。第二場比賽將於4月13日在中國蘇州奧體中心進行。

對於中國隊的勝利，南韓媒體「STN體育」寫道：她們贏得了比賽，但輸了良心。(韓媒截圖)

現場新聞圖片顯示，龐大的體育場中加油助威的球迷零零星星，絕大多數座位都是空的。這次球賽售賣的座位把中國球迷和南韓球迷分別安排在不同的區域，大韓足球協會稱全場約1061名觀眾，其中中國球迷占比大約10%，約150名中國球迷入場。

就在中國女足奪勝後的幾小時，韓媒批評中國球迷在賽場上過分聲援，揮舞中國國旗並大喊加油，完全無視大屏幕打出的「 為預防新冠請用掌聲加油」提示。並稱這種行為差點造成疫情擴散，引發中韓兩隊發生摩擦的危險場面，「這種行為是不可取的」。

雖然南韓隊在比賽中多次在中國隊的門前製造險情，但是最後她們還是沒能在主場帶走勝利。(取材自中新網)

南韓STN體育也對賽事進行了報導，報導一開始介紹中韓女足賽事情況，之後突然卻把矛頭對向中國球迷，說「中國球迷可能忘記了新冠疫情」，稱雖然（中國隊）在比賽中可能贏了，但「在良心上卻輸了」。

消息傳回中國引起球迷議論，球迷從現場畫面指出南韓女足的教練在替補席把口罩拉到下巴，但中國女足教練組成員在場邊一直帶著紅色的口罩指揮。球迷不滿南韓女足輸了球賽，更輸了風度，央視評論員韓喬生更直接指出：「韓媒輸不起，下次再大點聲！」