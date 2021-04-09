中國NGO工作者程淵妻子抵美 揭露受迫害過程

中國公益組織「長沙富能」負責人程淵的妻子施明磊（後排右2）9日表示，程淵被捕後，她曾面臨被中國國安人員監視居住、凍結銀行帳戶及扣押證件等迫害。（圖取自施明磊臉書）

中國 公益組織「長沙富能」負責人程淵的妻子施明磊今天表示，程淵被捕後，她曾面臨被中國國安人員監視居住、凍結銀行帳戶及扣押證件等迫害。施明磊和5歲女兒昨天抵達美國 。

施明磊與5歲女兒昨天抵達美國德州後，今天在臉書（Facebook）發文表示，程淵在2019年遭長沙國安以「顛覆國家政權罪」逮捕後，自己也被秘密警察 扣上「顛覆國家政權」罪名，且被逼寫保證書並審訊逾20小時；國安人員還以施明磊的女兒作為要脅，稱「你不好好交代，要不要我把你女兒帶來一起審」。

施明磊寫道，長沙國安、深圳國安之後對自己監視居住180天。長沙國安還在2019年7月23日凍結她的銀行帳戶、扣押她的身分證、護照、港澳通行證等證件，並「多次威脅我要將我抓走，如果我不閉嘴的話」。

施明磊還指出，一名名為「林聖新」的長沙國安人員多次對她的律師、家人等暗示「如果我不閉嘴，我就有麻煩了，我的家人也會有麻煩」，「連我姊姊家的女兒（一個殘障孩子）也有麻煩了」。

她表示，「迫害遠不止於此」，女兒就讀的基督教幼兒園被深圳警察騷擾並逼迫搬家，直到2020年，女兒就讀的幼兒園因不堪多次打壓，「只好解散」，此後只能在家教育。另外，秘密警察還對施明磊的雇主施壓，她只好被迫離職。

施明磊寫道，「他們的意圖便是要我和女兒，乖乖地做他們的人質」，「為了達到這目地，他們手段用盡，要將我變成一座孤島」。但她重申：「長沙公益仨（指程淵、劉永澤和吳葛健3人）一天不得釋放，我們家屬們一天不會停止發聲！」

「長沙富能」是關注殘疾人士權益的公益組織，其中3名被稱為「長沙公益仨」的成員程淵、吳葛健雄和劉永澤，在2019年7月22日被湖南省長沙市的國安人員帶走，隨後被依涉嫌「顛覆國家政權罪」起訴。

據中國人權（Human Rights in China）網站，程淵、吳葛健雄和劉永澤目前仍被關押在湖南省國家安全廳看守所，當局拒絕讓家屬聘請的律師跟他們會見。