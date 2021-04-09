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受疫情影響 中國去年書店倒閉家數增加兩倍

記者林則宏／即時報導
去年中國新開的實體書店達4,061家，但同時也有1,573書店關門，倒閉的書店是前一年的三倍。記者林則宏／攝影
去年中國新開的實體書店達4,061家，但同時也有1,573書店關門，倒閉的書店是前一年的三倍。記者林則宏／攝影

中國日前發布的《2020-2021中國實體書店產業報告》顯示，2020年，中國新開幕的實體書店達4,061家，但同時也有1,573書店關門，新開書店數量是關門書店的2.6倍。

不過，若和前一年相比，新冠肺炎疫情顯然也對實體書店造成不小的衝擊。2019年中國新開書店數量超過4,000家，同年關閉的書店則有500多家，新開書店數量為關門書店數量的8倍。

前述報告顯示，去年中國新開書店數量城市排行中，北京以639家新開書店數量位居榜首，西安、徐州、蘇州、南京、連雲港、哈爾濱、南通、上海、重慶躋身前十名。而承擔中國新開書店的機構力量，主要以新華書店和民營品牌連鎖書店為主。

新開書店數量最多的是重慶新華傳媒有限公司，2020年新開書店數量為114家；安徽新華傳媒股份有限公司以95家居次。民營品牌連鎖書店中，新開書店數量最多的是西西弗書店34家，漁書以32家位居第二。

調查顯示，在新華書店系統、品牌連鎖店和獨立書店三大類別中，去年獨立書店收入下降最為明顯。接受調查獨立書店中，有過半的書店收入下降達20%以上。

據財新網報導，百道新出版研究院院長程三國也是《2020-2021中國實體書店產業報告》報告發布人。他表示，目前不少書店的銷售收入已恢復了七八成。「實體書店的需求還在，大家還是會走進去買書」。

財新網指出，實體書店目前仍面臨著不小的挑戰。隨著無紙化閱讀日漸風行，電商平台打折力度較大的情況下，實體書店已喪失部分競爭優勢。

報告表示，即使近一半的品牌連鎖書店和獨立書店都已推出線上業務，但這部分收入在過去一年並沒有增長，網路圖書低價競爭仍是實體書店面臨的最大挑戰。

財新網稱，近年來，中國實體書店紛紛利用自己的線下場景優勢，開展餐飲、文創文具、會員、遊學等業務。但報告稱，2020年超過50%的書店餐飲與文創兩方面收入均占比不到10%，新銷售模式並不理想。

程三國表示，實體書店現在更像是大家去參加活動、喝咖啡、拍照的同時「順便買書」的地方，太多功能形態反而讓人覺得書店變得不像書店了。

程三國認為，現在實體書店的公共文化價值可能要比商業價值更大。例如，目前中國平均每4,200萬人才擁有一個圖書館，遠低於國外。因此若要實現5-10分鐘的「閱讀圈」，書店系統反而更有優勢。

根據報告，北京不僅是去年中國新開書店最多的城市。截至2020年11月底，北京市實體書店數量達1,938家，每萬人擁有的實體書店數量為0.9個，此一指標已超越紐約、巴黎、東京、首爾、雪梨等國際城市。

書店 中國 北京

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