無懼疫情、反送中 香港千萬富翁破51萬人 12港人1個富

儘管香港歷經「反送中」運動和新冠疫情衝擊，一項調查指出，香港千萬富翁人數並未減少，反而創下新高。(Getty Images)

儘管香港 歷經「反送中」運動和疫情衝擊，但有調查指出，香港千萬富翁人數並未減少，反而創下新高，達到51.5萬人。

官方香港電台報導，花旗銀行調查了4000名年齡在21至79歲的香港居民，以去年11月至今年1月的數據推算，本地擁有港幣千萬元或以上淨資產的有51.5萬人，較上次調查增加2%。

調查指出，千萬富翁人數占全港相關年齡人口8.7% ，相當於每12名港人中，就有1位是千萬富翁，是相關報告發表以來的新高。

但調查發現，本地千萬富翁的淨資產值中位數是1550萬元，低於上次調查的1700萬元。

調查顯示，65%受訪者表示，他們的流動資產增加主要來自投資 回報；另有95%受訪者表示投資股票獲利。

據報導，花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指出，花旗預期未來12個月恆生指數的上升目標為32000點，加上今年經濟成長目標高於去年，在這種情況下，相信年內香港千萬富翁人數將會進一步增加。

此外，香港01報導，富比世 近日公布富豪榜，榜上最年輕的香港富豪有兩人，他們均是29歲。一人是帝國集團已故創辦人郭炳湘兒子郭基浩，身家24億美元（約490億港元）；另一人是擁有87億美元身家（677億港元）的Sam Bankman-Fried。

Sam Bankman-Fried生於舊金山，大學畢業於麻省理工學院物理系，曾在華爾街Jane Street Capital任職國際ETF交易員，其後創辦量化交易公司Alameda Research。2018年底移居香港並於2019年開設加密衍生品交易所FTX，他靠投資加密貨幣首次躋身福布斯富比世富豪榜，成為香港最年輕富豪之一。