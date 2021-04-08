華郵：中國用台積電晶片 研發極音速武器

中國2019年在天安門廣場舉辦建政70周年閱兵，展出東風17極音速飛彈。（路透）

華盛頓郵報報導，中國 正利用軍民兩用技術的灰色地帶，使用美國 技術、台灣世芯設計並由台積電 生產的晶片，製造超級電腦，在極音速武器研發取得優勢。

在中國西南部的隱密軍事設施，北京當局正使用飛騰信息技術公司設計的超級電腦飛快運算，模擬極音速飛彈穿越大氣層時的高熱與阻力，按前美方官員與西方分析家說法，中方會使用這種飛彈對付美國航艦或台灣。

分析家們指出，飛騰的超級電腦是利用美國軟體設計出的微晶片驅動，並在台灣的台積電以美國機密機械製造完成。飛騰自稱立志成為像英特爾那樣的晶片業要角，卻隱瞞與解放軍研究部門的關聯。

中國極音速飛彈測試設施位於中國空氣動力研究與發展中心（CARDC），負責人是解放軍少將。飛騰與氣動研究發展中心的夥伴關係，是中國悄悄在借助美國科技下，將民用技術轉為軍用的最佳例證。這類先進晶片中國能合法取得，涉及全球高科技供應鏈核心，且能用於商用數據中心也能用於軍用超級電腦，因此難以規範監督。

華郵報導刊出後，美國拜登政府8日立即宣布，將飛騰等7家中國公司和實體列入美國出口管制黑名單。除了飛騰，名單上還有上海集成電路技術與產業促進中心及深圳信維微電子公司，這3家企業都參與中國超級電腦計畫，並和解放軍有關，另外4個遭制裁實體是濟南、深圳、無錫和鄭州的4個國家超級計算中心。被美國列入出口管制實體清單後，除非美國商務部同意，才能取得源自美國的技術產品。

極音速武器 關鍵新興科技

專家表示，速度達音速5倍以上的極音速武器是關鍵新興軍事科技，中國能靠極音速武器鎖定太平洋美軍艦艇與空軍基地，一般巡弋飛彈需1到兩小時才能打到目標，極音速飛彈僅需幾分鐘就能辦到。

美國將飛騰列入制裁名單前，台積電沒有立場主動切斷與飛騰的生意。桑福德伯恩斯坦研究分析師李馬克表示：「替美國當警察不是台積電的事，得由政治人物決定。中國是最大的半導體市場，在未觸法的情況下放棄生意，無法向股東交代」。

台積電對華郵表示，該公司出口都遵循相關管理法規。世芯表示，該公司客戶都是民間企業，合約載明晶片不得轉為軍用。

王美花：兩廠商符國際規定

經濟部長王美花表示，台積電很早就有對晶片出口對象管控，台灣也有相關管理辦法，目前了解是華郵報導中提到的兩家廠商都符合台灣及國際規定。