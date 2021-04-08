我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院：先投資國內 才談與他國簽貿易協定

武漢解封一周年 中國高調宣傳

特派記者呂佳蓉／北京報導
武漢解封滿周年，夜幕下的武漢街頭人潮眾多。（新華社）
武漢解封滿周年，夜幕下的武漢街頭人潮眾多。（新華社）

8日是中國湖北省武漢解封一周年，去年此時，封城抗疫76天。武漢疫後生活滿1年，中國官媒連日高調宣傳武漢疫後這1年，有序復工、經濟重振，浴火重生。但是民眾的生活仍徹底改變，外出戴口罩、掃健康碼進出、拚接種疫苗、世界仍被迫隔離。

去年1月23日為對抗疫情，武漢宣布封城，這是公衛史上前所未有，1千多萬人口全部禁足在家，商家關閉，交通停擺，「黃色城牆」將小區與道路團團包圍。直到同年4月8日才解封。

解封1年後的武漢已多時沒有爆發本土病例，交通恢復以往，旅客紛沓至黃鶴樓，櫻花點綴城市，人們早起排隊吃網紅早餐店。中國連日來高調宣傳武漢解封一周年，中國官媒如新華社、人民日報等，皆以醒目的標題與版面凸顯武漢為英雄城市、春天再臨。

中國外交部近日還宣布，將在4月12日舉行「外交部湖北全球特別推介活動」，旨在向世界展示湖北浴火重生的面貌，發言人趙立堅歡迎世人去武漢登黃鶴樓、吃熱乾麵。

不過前不久的清明假期，幾篇自媒體文章，像是「武漢大暴雨，32萬人擠滿陵園：人群散去，他們哭了」、「武漢，封城結束後的第一個清明節」都在熱傳後在中國社群媒體上遭刪除。

已逝的新冠疫情吹哨人、武漢中心眼科醫院醫生李文亮的微博，8日再度湧入大批網民留言，有網民留言：「今天是武漢重啟1年，今年武漢大學的櫻花開得特別漂亮」、「李醫生，武漢重啟一周年來，來看看你」、「武漢解封一周年了，我們也都開始陸續打預防針了，我們會越來越好的」。

至於在疫情時寫下武漢日記的湖北作家方方，則是在網路上受到網民的諷刺與言語攻擊，他們批評方方因疫情出書發了1筆「國難財」。然而，還有許多人因疫情與親人永別，留著疫情的傷痛，要回到疫情前的生活仍有1大段路要走。

武漢 疫情 中國

上一則

香港反送中運動逾萬人被捕 614人被定罪

下一則

華郵：中國用台積電晶片 研發極音速武器

延伸閱讀

乘客謊稱有炸彈 廈門飛武漢航班返航

乘客謊稱有炸彈 廈門飛武漢航班返航
武漢遊記

武漢遊記
解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫

解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫
英相拚解封 9日起英格蘭每人一周可免費快篩2次

英相拚解封 9日起英格蘭每人一周可免費快篩2次

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
南加華人男女命喪槍下 警方6日逮捕兇嫌 為女死者丈夫

南加華人男女命喪槍下 警方6日逮捕兇嫌 為女死者丈夫