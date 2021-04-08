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房子還能買嗎？中國專家：房地產是最堅硬的泡沫

記者李仲維／即時報導
東吳證券首席經濟學家任澤平認為，房地產是最堅硬的泡沫。中新社資料照片
東吳證券首席經濟學家任澤平認為，房地產是最堅硬的泡沫。中新社資料照片

今年以來，中國各地房市調控不斷加碼，房子還能買嗎？東吳證券首席經濟學家任澤平表示，房地產是最堅硬的泡沫。

中新經緯報導，任澤平在回歸資本市場首場宏觀策略報告會中表示，中國目前面臨四大矛盾。其中，第四個主要矛盾，就是中國最堅硬的泡沫—房地產。

任澤平認為，房地產長期看人口、中期看土地、短期看金融。透過研究過去上百年，十幾個代表經濟體的房地產以及住房制度的案例，得出的基本結論是—住房制度決定房地產市場。

他舉例稱，美國、日本房地產政策是不成功的，因為貨幣超發帶來嚴重的資產價格泡沫以及金融風險。房地產改革搞成功的國家則有德國和新加坡，他們搞租賃，包括對貨幣強有力的控制。

任澤平表示，根據對國際經驗的研究，中國房地產長期平穩健康發展的關鍵是人地掛鉤和金融穩定。人是需求，土地是供給，金融是槓桿。他稱，過去的思路導致人往大的都市圈集聚，但是土地指標沒有供過來，導致人地錯配、供求分離，一二線城市高房價、三四線高庫存，這是完全有解的，還有最後十年的時間窗口。

據中原地產統計，年內中國各地累計推出的房地產調控政策高達百餘項。任澤平對此表示，目前推出的各種限制性措施都只能是權宜之計，不治根本。

房地產 中國 貨幣

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