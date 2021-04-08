莫談國事又一樁 中國大量軍事自媒體被封

中國 網路時政論壇「貓眼看人」3月底突然關閉後，多個中國軍事自媒體近期也陸續被封。不少中國網友感嘆言論再趨緊縮，但也有人認為當局是在防止洩密、清除「造愛國謠」。

根據社群平台新浪微博的相關討論，中國當局這波對軍事自媒體的清洗可追溯至3月22日。

中國大型軍事論壇「超級大本營」當天下午突然公告，將於3月23日凌晨起永久關閉海軍、空軍、陸軍、航太及新概念武器等4個討論版，實際上是關閉了軍事裝備討論版。

隨後，「新浪軍事」、「軍武次位面」等軍事類微信 公眾號近日也因「違規」被關，甚至連微信母公司騰訊旗下的騰訊網軍事頻道微信公眾號「講武堂」也沒能倖免。其中，「軍武次位面」迄今未解封。

於此同時，中國知名時事政治論壇「貓眼看人」也在3月30日突然關閉。

關於這波時政、軍事論壇、自媒體被關閉，不少中國網友在微博留言感嘆言論越趨緊縮，認為當局有意引導輿論「莫談國事，只談風月」等。

不過，也有人指出，常有軍事迷在軍事論壇刊載拍攝到的新型軍機或正在建造中的軍艦等，且被封鎖的軍事論壇多是涉及武器討論，很可能是當局為了防止洩密所致。

此外，也有中國網友列舉上述自媒體過去的錯誤文章指出，這類自媒體常常「造愛國謠」煽動網友情緒，導致「戰狼情緒」被境外報導放大，「增大了外事處理的難度，終於被集中治理了一次」。

事實上，中共 中央宣傳部副部長、網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）主任莊榮文1月29日在全國網信系統規範網路傳播秩序工作視訊會議便提出，今年是中共建黨100週年、「十四五」開局之年，維護網路傳播秩序，確保網路空間「正能量充沛」、「主旋律高昂」有特殊重要意義。

他當時要求，無論什麼性質的平台、傳播方式，都要把「堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向」放在首位；並強調要重點加強「自媒體」（新媒體）的規範管理，加大對違規違法帳號和所在平台的懲罰力度，讓「監管長牙齒」。

據澎湃新聞報導，不少自媒體以及公眾號營運者後台在1月底、2月初時也收到通知，特別提及如果帳號「不具備有關資質，建議不要採編發布、評論解讀政治、經濟、軍事、外交領域及重大突發事件等相關信息內容，避免違反相關法律法規和平台運營規範，對後續創作發布造成不便」。