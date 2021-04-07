國際奧會與涉新疆棉中企合作 引發勞團批評

國際奧委會（IOC）將今年東京奧運 和明年北京冬奧的制服合約給了中國 公司恆源祥，而這家公司公開宣傳使用新疆 棉花，並在新疆有附屬工廠。有勞工組織批評，國際奧委會不應與這樣的企業有關聯。

美國新聞網站Axios報導，國際奧委會在2019年9月宣布，恆源祥將為國際奧會成員和工作人員提供正式的制服，例如儀式上使用的制服。恆源祥告訴國際奧委會，奧運制服使用的棉花不是來自新疆，但報導指中國供應鏈不透明，很難確保產品是否來自強迫勞動。

在淘寶、京東等中國電商平台上都可以查到，恆源祥標榜使用新疆棉花或支持新疆棉的製品。

國際奧委會一名發言人表示，恆源祥有提供證書，證明給國際奧委會制服的布料中棉花來自中國以外的地方，但這名發言人並沒有說明是什麼機構發行此證書，也未將證書副本給Axios參考。

總部設於美國的勞工權益組織「工人權利協會」（Worker Rights Consortium）的戰略研究總監基里齊斯（Penelope Kyritsis）在審查了有關恆源祥的資料後說：「奧運會不應該與在維吾爾地區生產的企業有任何關聯。和一家不僅來自維吾爾地區、而且在產品廣告中以此為傲的企業合作，在道德上應該受到譴責。」

她強調：「當全世界正在對維吾爾地區發生的可怕情況警覺時，國際奧委會似乎對此視而不見。」

不過國際奧委會在提供給Axios的一份聲明中說，國際奧會必須在所有全球政治問題上保持中立，「雖然國際奧會致力於維護人權，但既沒有被授權也沒有能力改變一個主權國家的法律或政治制度。」