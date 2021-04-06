中美南海角力 遼寧艦、羅斯福號航母或「同框」

中國航母「遼寧號」編隊在台海周邊海域進行訓練，挑釁意味濃厚。 （路透）

美國 羅斯福號航母近日被曝再度進入南海後，日本防衛省4日指出，中國 大陸遼寧艦在內的6艘軍艦沿沖繩本島與宮古島之間海域南下向太平洋駛去。中美軍事角力升級，雙方航母同框在2020年已有先例，未來是否在南海再度同框較勁，引發關注。

中國大陸首艘航母遼寧號3日離開母港青島，並穿越日本沖繩和宮古島間的海域，進入太平洋，航行區域離台灣 至少有300公里，萬噸大驅055型導彈驅逐艦南昌艦亦現身航母編隊。解放軍10架次軍機5日出現在台灣西南空域。

解放軍發言人高秀成大校5日晚間才證實遼寧號已出海，還強調「遼寧艦航母編隊正在台灣周邊海域進行訓練」，並稱相關訓練目的旨在「提高維護國家主權能力」。直接點出「在台灣周邊海域」，這在過去的官方口徑中非常罕見。

解放軍進入台灣西南空域防空識別區的消息引發台媒揣測，稱大陸海空部隊從台灣東邊海域、東南空域、西南空域，對台灣形成了半個包圍圈，阻止外軍從東部至西南馳援台灣的路線。

國防時報報導，遼寧艦服役以來通過台灣外圍海域的次數已達10餘次，因此遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練並不稀奇。

實際上，此為解放軍根據年度工作計畫組織的例行性訓練，今後，大陸海軍仍將按計畫常態組織類似演訓活動，官方並未證實這是解放軍海空軍在同一設定情景下進行的聯合演習。但一名匿名軍事專家對環球時報表示，這樣路線進入南海的跨區機動訓練已是常態化。

但是，遼寧艦航母編隊經過台灣附近後，是否會與美軍羅斯福號航母打擊群在南海「同框」？

南海戰略態勢感知計畫平台4日指出，美海軍羅斯福號航母打擊群經由麻六甲海峽進入南海活動。這是羅斯福號本年度第三次進入南海。

中美航母同框在2020年已有先例。

2020年7月，美國派出兩艘航母，先後進入中國領域，與中方在同一時間，同一個地點，分別展開軍事演習行動。未來遼寧艦航母編隊是否在南海「撞見」羅斯福號航母打擊群，也引發關注。