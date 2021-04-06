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解放軍在台周邊演習 美國防部監控中

中央社／華盛頓6日專電
圖為中國大陸海軍航空母艦遼寧號。（新華社）
圖為中國大陸海軍航空母艦遼寧號。（新華社）

對於中國大陸遼寧號航艦編隊在台灣周邊海域進行演習，美國國防部發言人柯比表示，對解放軍行動正在監控中，並重申持續對台軍售，確保台灣強化自我防衛能力。

日本政府防衛省統合幕僚監部當地時間4日公布，台北時間3日上午7時左右，日本海上自衛隊確認遼寧號航空母艦等共計六艘艦艇編隊南下，在穿越沖繩本島與宮古島間海域後，朝太平洋航行。

中國大陸海軍發言人高秀成當地時間5日晚間表示，遼寧號航艦編隊在台灣周邊海域訓練是「根據年度工作計劃組織的例行性訓練」，旨在「檢驗部隊訓練成效」。

柯比（John Kirby）今天在媒體簡報中被問到共軍在台灣周邊演習時表示，他知道解放軍正在進行演習，也正在監控中。至於解放軍此舉的意向，他不願多談，表示要由中方說明。

柯比並重申，美國對「一個中國」政策的支持並未改變，也持續與許多國家共同努力，提供台灣國防物資，以協助台灣強化自我防衛能力。美方對該區域會持續密切觀察。

美軍羅斯福號航空母艦打擊群（TRCSG）也在當地時間4日進入南海，對於羅斯福號的行動，柯比同樣不願多談美軍行動，但表示，美方繼續依循國際法在國際空域與水域航行、運行與飛行。

台灣 柯比 中國

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