美軍出沒解放軍敏感 中國專家：準備面對美航艦

中國 自日前聲稱有美軍艦艇出現在長江口海域後，對美軍在第一島鏈的行蹤十分敏感。中國專家認為，美軍在中國周邊海域出沒的「突然性增強」，中國解放軍要做好面對美軍1到2個航艦戰鬥群的準備。

扮演中國官方「白手套」角色、頻繁公布美軍在中國週邊海域行蹤的「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波說，2020年起，美軍航空母艦在南海及西太平洋的行動，不再像先前般按部就班，或只是一般意義上的巡航，而是常態化地在菲律賓附近海域巡航。

胡波說，美軍航艦針對南海、台海等焦點區域，如今「有事就快進快出」，且加強與其他軍艦、戰機的聯演聯訓。

他認為，美軍航艦在南海等中國周邊海域的行動，變得「突然性增強而規律性降低」，實戰部署的意味顯著加強。如果持續這種思路，美國 航艦進出南海、東海的頻率將大幅攀升。中國解放軍未來需要做好在西太平洋常態化面對1到2個美軍航艦戰鬥群的準備。

形式上隸屬北京大學海洋研究所的「南海戰略態勢感知計畫」3日聲稱，曾於2月19日通過台灣 海峽的美軍驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89），當天凌晨出現在東海長江口海域向南行駛，「針對性明顯」。

「南海戰略態勢感知計畫」4日又宣稱，美軍羅斯福號航艦（The Theodore Roosevelt Carrier），率領羅素號驅逐艦（USS Russell）、邦克山號巡洋艦（USS Bunker Hill）等艦艇經麻六甲海峽駛入南海，是羅斯福號今年第3次進入南海活動。

然而，中國海軍遼寧號航艦3日早上也被日本發現，正率領5艘艦艇編隊在東海朝南行駛，之後穿越沖繩本島與宮古島間海域，朝太平洋航行。中國海軍5日晚間對此聲稱，這是「根據年度工作計劃組織的例行性訓練」，旨在「檢驗部隊訓練成效」，有利於提高「維護國家主權、安全、發展利益的能力」。