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傳中國要求日本動畫先審後播 更新中斷網友哀號

中央社台北6日電
為規避中國官方的「先審後播」政策，Bilibili上不少日本動畫已變成「僅限港澳台地區」。（圖取自Bilibili網頁www.bilibili.com）
為規避中國官方的「先審後播」政策，Bilibili上不少日本動畫已變成「僅限港澳台地區」。（圖取自Bilibili網頁www.bilibili.com）

近日傳出中國官方要求所有影片平台的日本動畫都要「先審後播」，中國知名影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站）目前能夠正常播放的日本動畫數量銳減，連載中的新作更是全數消失。

香港01報導，中國官方2日要求各影片平台要將日本動畫先送交廣電總局審核，獲批登記號及確實審查通過後才能播放。由於審查時間較長，而且登記號總數有限，預期日後能夠在中國正常播放的日本動畫將較以往大減，而連載中的新作也難以在第一時間看到。

B站之前獨家購買版權的多部日本動畫，至今也都無法上架。

報導說，觀察B站公開的動畫播放時間表，過去及未來一周僅有零星數部國產動畫的新連載推出，時間表上大多數日子都是空白。

有網路消息稱，為規避政策要求，B站上不少日本動畫已變成「僅限港澳台地區」、「僅限台灣地區」，以便中國網民可以自行「翻牆」觀看。

B站原本就有200多部動畫是專供港澳或台灣的 「獨家」、「特供版」，官方審查要求是一大原因。例如只供台灣播放的「約會大作戰（第二季）」、「刀劍神域第二季」、「進擊的巨人」系列，皆屬於2015年3月遭中國文化部宣布查處的30部作品之一，中國網民只能透過「翻牆」觀看。

B站的「災情」惹來大批中國網民不滿，「真就變成先審後播了？？我很懷疑新番過審的機率」、「這事只能讓我轉向盜版的懷抱了，動漫版權時代恐怕一下倒退回20年前」。

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