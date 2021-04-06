中國自製航母山東艦 央視首公開內部畫面

山東艦的駕駛室。（央視影片截圖）

中國 官媒央視近日首次披露中國第一艘自製航母山東艦的諸多資料，並公開其內部畫面。

據報導，於2019年12月17日正式入列的山東艦，其高度約有20多層樓高，長度約300多公尺，整個面積相當於3個足球 場。山東艦上共有3000多個船艙，一天睡一個船艙的話要花上近10年時間。

報導提到山東艦艦載機機庫上有一個能夠活動的平台，戰機停放在平台上後，平台可自動下降至機庫旁邊，使戰機可以駛進機庫內。機庫是在飛行甲板之下，主要用來停放艦載機和從事機務維修相關工作。

山東艦內部的通道。（央視影片截圖）

機庫的地面上有大量的「繫留座」，主要是和繫留索配合使用。只要將繫留索一端扣在繫留座上，另外一端通過上方的鏈條與戰機相連，就可以安全穩定地把戰機繫留在甲板上。

在武器系統方面，山東艦武器部門三級軍士長王玉偉表示，山東艦的反導艦炮主要用於攔截反艦導彈，特點是發射速率高，一分鐘可以達到近萬發，所以也被形象地稱為「萬發炮」。他表示，武器系統是航母的末端防禦手段，主要用於攻擊突破艦載機及航母屬艦的「漏網之魚」。

山東艦上的圖書室。（央視影片截圖）

據報導，殲-15戰機是配備在航空母艦上的主要武器，用於攻擊空中、水面、水下等目標。殲-15戰機尾翼上有非常醒目鯊魚標誌，所以它的綽號是「飛鯊」。殲-15擁有可摺疊機翼，又新增鴨前翼及配裝兩部大功率引擎。此外，殲-15戰機的增升裝置、起落裝置和攔阻鈎等系統已有全新設計，使得戰機在保持優良作戰性能的前提下，具有穩定的著艦性能。

報導還公開山東艦的駕駛室。航海部門中尉劉健豪說，山東艦上的方向盤有「四兩撥千斤」的作用，而且不能僅靠舵手一個人完成，需要多個部門、多個戰位協同配合才能完成操作。

報導顯示，山東艦內部還設有圖書館 ，同時艦上食品補給、物資供應充足。