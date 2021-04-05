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國產鞋狂漲價 中國官煤：藉機哄抬價格是自斷門路

記者賴錦宏／即時報導
被熱炒的李寧、安踏等熱門鞋款，已被網路平台下架。（新浪微博照片）
被熱炒的李寧、安踏等熱門鞋款，已被網路平台下架。（新浪微博照片）

4月5日，中國官方新華社發表評論稱，如果因為「炒鞋」導致球鞋愛好者買不到想要的球鞋，進而讓國產品牌失去消費者的信任，無異於竭澤而漁，自斷國產品牌升級之路。少數網路平台在「炒鞋」問題上藉機推波助瀾。網路監管部門也應積極作為加強監管和引導，維護市場秩序，為「國貨」發展創造良好環境。

官方人民網在5日早上發布了名為《人民財評：消費愛國心炒鞋，邪氣必須狠剎！》的文章，提出監管部門應該堅決出手，遏制這種擾亂市場的歪風邪氣。

文章提到，炒鞋的受益者只有炒鞋客，消費者、經銷商、品牌都會受到傷害，而最終傷害的，則是整個行業。

近日，在微博、朋友圈和以虎撲為代表的一些網絡論壇上，出現了中國國產品牌球鞋漲價和缺貨的消息。李寧、安踏等國產品牌的有些「限量款」球鞋價格飆漲，其中某品牌一款球鞋的價格漲幅達31倍。

華爾街見聞此前報導稱，在炒鞋黨的「大本營」得物APP上，李寧韋德之道4全明星銀白款，售價高達48889元人民幣(下同，約7450美元)，較1499元的參考發售價暴漲31倍。

在安踏品牌中，以哆啦A夢聯名休閒板鞋白黑款為例，42.5碼售價為4599元，發售參考價僅為499元，漲了8倍多，最近購買紀錄有近9000條。

李寧、安踏身價扶搖直上，吃瓜群眾此時才驚覺，曾經親民的國貨如今都高攀不起了，「以前是沒錢才買李寧，現在是沒錢買李寧。」

中國 華爾街 微博

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