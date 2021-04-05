中日外長熱線 王毅：雙方不應捲入大國對抗

日本外相茂木敏充（左）與中國國務委員兼外長王毅（右）。圖／取自中國外交部

中國 國務委員兼外交部長王毅 5日與日本外相茂木敏充通電話。王毅表示，雙方應確保兩國關係不折騰、不停滯、不倒退，不捲入大國對抗，日美有同盟關係，但中日也簽署了和平友好條約。茂木敏充則表示，日美同盟不針對特定第三方，日方高度重視對華關係，確保日中關係穩定發展的態度沒有變化。

據中國外交部網站消息，王毅還闡述了中方在釣魚台、南海等問題上的原則立場，反對日方介入涉疆、涉港等中國內政，要求日方遵守國際關係基本準則，作為近鄰對中國的內部事務保持起碼的尊重，不要把手伸得太長了。

王毅也說，對複雜的國際形勢，中日作為近鄰和世界第二、三大經濟體，理應順應時代潮流和國際大勢，相互尊重、彼此信任，互利合作，共同為本地區和世界的和平與發展事業發揮積極作用。

王毅指出，雙方應珍惜和維護中日關係來之不易的改善發展大局，堅定貫徹落實中國國家主席習近平和日本首相菅義偉去年通話達成的重要共識，恪守中日四個政治文件原則和精神，確保兩國關係不折騰、不停滯、不倒退，不捲入所謂大國對抗。

王毅說，中方希望日本作為獨立自主國家，客觀、理性看待中國的發展，而不是被一些對中國持有偏見的國家「帶節奏」。日美有同盟關係，中日也簽署了和平友好條約，日本同樣有履行條約的義務。中方願同日方持續推進務實合作，相互支持對方辦好東京奧運 會和北京冬奧會，以今明兩年中日文化體育交流促進年和明年「中日邦交正常化」50周年為契機，努力改善兩國國民感情，把一個穩定、健康的中日關係帶入下一個50年。

據中方發布，茂木敏充表示，日中互為近鄰，日中關係保持穩定發展對兩國和地區乃至世界都非常重要。日美同盟不針對特定第三方，日方高度重視對華關係，確保日中關係穩定發展的態度沒有變化。

茂木敏充說，日方願同中方保持溝通，加強對話，增進互信，妥善管控分歧，為共同慶祝「日中邦交正常化」50周年營造良好氛圍。日方願同中方加強各領域交流合作，就互相支持辦好東京奧運會和北京冬奧會保持溝通。

中國外交部表示，雙方還就區域合作、氣候變化以及緬甸局勢等國際地區問題交換了意見。