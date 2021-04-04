孫楊禁藥案5月重審 為中國出戰東奧最後希望

國際體育仲裁法庭（CAS）將在5月24至28日為中國泳將孫楊涉及禁藥的案件，舉行第2次聽證會。圖為孫楊在2019年出席國際體育仲裁法庭的公開聽證會。（中新社）

中國 奧運泳將孫楊雖獲暫緩禁賽，但能否代表中國出戰東京奧運 仍是未知數。國際體育仲裁法庭日前發布通告，將在5月24至28日舉行第2次聽證會，成為孫楊能否第4度挑戰奧運的關鍵。

中共官媒新華社報導，位於瑞士洛桑的國際體育仲裁法庭（CAS）在當地時間1日發布通告表示，世界反禁藥組織（WADA）與孫楊、國際游泳 總會（FINA）的第2次聽證會將在5月24至28日，以視訊方式進行。

通報指出，國際體育仲裁法庭將任命全新的3人仲裁小組，新成員分別來自比利時、瑞士及法國。港媒香港01指出，雖然聽證會舉行時，距離東京奧會開幕不到2個月，但仲裁小組就是國際體育仲裁法庭為處理東京奧運前所有爭議而特設。

通報表示，裁決結果不會在聽證會結束後立即宣布，而是會在審議及準備仲裁文件後的稍晚公布。

2018年9月，孫楊拒絕向世界反禁藥組織人員提供突擊藥檢所需的血液及尿液樣本。經世界反禁藥組織上訴後，國際體育仲裁法庭於2019年11月間，舉行1999年以來首次聽證會，最後判定孫楊禁賽8年。

孫楊在2020年委託律師提出上訴，他的律師團之後向瑞士最高法院提出證據，指控國際體育仲裁法庭的3人仲裁庭主席佛拉第尼（Franco Frattini）曾發表「反華」言論，違反中立原則。

瑞士聯邦法院最後採信這項指控，讓孫楊得以暫緩禁賽，但不表示他能參與奧運。這也代表，將在5月舉行的聽證會，將決定孫楊是否有機會出戰東京奧運。